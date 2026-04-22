LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Drie dagen na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Union ontvangt Club Brugge thuis KV Mechelen. Recht blauw-zwart de rug of kan KV Mechelen nog eens punten pakken?

Amper een maand geleden, op 22 maart, ontving Club Brugge nog maar KV Mechelen op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Blauw-zwart stond toen al 3-0 voor aan de rust en won uiteindelijk met 4-1.

Zo’n overtuigende zege heeft Club Brugge nu opnieuw nodig. Afgelopen zondag verloor blauw-zwart op het veld van Union en staat het vier punten van de leider. Nog eens verliezen zou dodelijk zijn in de titelstrijd.

Club met Vanaken in de basis?

Blauw-zwart kan wel rekenen op kapitein Hans Vanaken, hij zit gewoon in de selectie. Het is maar de vraag of hij ook in de basis start. Reis en Lemaréchal ontbreken wel in de selectie, Vetlesen zal dus misschien weer starten.

Herpakt KV Mechelen zich na 0 op 6?

KV Mechelen moet na twee nederlagen tegen Union en Anderlecht de rug rechten. Als Mechelen nog kans wil maken op een Europees ticket, dan zal het wel eens punten moeten gaan pakken. Winnen in Jan Breydel tegen Club is echter al geleden van 2012.



Maar KV Mechelen snoepte Club Brugge op eigen veld wel twee keer twee punten af voor het eind maart met 4-1 verloor, al was dat toen wel twee keer eind juli. Club is nu beter gerodeerd, maar staat wel onder stevige druk.