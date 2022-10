Club Brugge wint van KV Mechelen dankzij o.a. heerlijke vrije trap van Sobol

Landskampioen Club Brugge weet na de pandoering in Luik opnieuw wat winnen is. Club kende al bij al geen problemen met een zwak KV Mechelen dat met 3-0 ten onder ging.

De derde in de stand tegen de twaalfde, geen al te aantrekkelijke affiche op het eerste gezicht maar toch was het Jan Breydelstadion aardig volgelopen voor de komst van De Kakkers. De toeschouwers zagen hoe Odoi al na drie minuten dom balverlies leed waardoor Storm voor de eerste dreiging van de wedstrijd kon zorgen, zijn schot vloog pal op Mignolet. Aan de overkant was het Onyedika die voor gevaar van de thuisploeg zorgde, zijn schot eindigde tegen de reclameborden.

Club bracht met momenten knap voetbal op de mat, de combinaties liepen als van oud. Na twintig minuten bezorgde Vanaken met een knappe lob de bal bij Nusa die van dichtbij over het doel van Coucke schoot. Er hing even een strafschopgeur in de lucht wanneer Peyre de jonge Noor omver maait tijdens zijn schot maar scheidsrechter van Damme vindt er niets aan. Op het halfuur kwam een scherpe voorzet van Sobol via een Mechels been bij Jutglà terecht die de bal net niet voorbij Coucke kreeg. Enkele minuten later was het dan toch raak voor de Catalaan. Een mooie combinatie kwam via Nielsen en Sowah bij de Brugse topschutter terecht die Coucke verschalkte en zijn zesde van het seizoen in het mandje legde. Blauwzwart trok met een verdiende voorsprong de kleedkamers in.

De tweede helft begon aangenamer dan de eerste. Na enkele minuten zette Nusa knap een actie op waarna hij foutief werd afgestopt door Bates. Beide spelers bleven even liggen na de botsing. Vrije trap voor Club dus op een interessante positie voor linkerpoot Sobol. De Oekraïner pegelde de bal op heerlijke wijze in de winkelhaak, Club verdiend op 2-0. Wat volgde waren enkele knappe parades van Mechelen doelman Coucke. Eerst dook hij heerlijk naar een goedgeplaatste bal van Nusa, even later toonde hij knappe reflexen op schoten van Sowah, Nielsen en Yaremchuk. De 3-0 van invaller Buchanan, die heerlijk werd aangegeven door Onyedika, werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het slotkwartier mocht ook Noa Lang nog invallen. De Nederlabder liet zich meteen opmerken met knappe dribbels en dito passen. Club is maar al te blij dat de aanvaller de ziekenboeg heeft verlaten. Lang schilderde vijf minuten voor tijd de bal op het hoofd van Buchanan die Coucke voor een derde keer de bal uit het net liet vissen door hem tegen de touwen te koppen.

3-0 in het voordeel van Club Brugge, een boost met het oog op de Champions League wedstrijd komende dinsdag tegen Atlético Madrid.