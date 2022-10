Een tevreden Casper Nielsen: "We konden er wel vier of vijf in het mandje leggen"

Casper Nielsen is een tevreden man na de 3-0 overwinning van Club Brugge tegen KV Mechelen. Een goede generale repetitie voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid komende dinsdag.

Casper Nielsen is tevreden over de manier waarop Club Brugge vandaag gevoetbald heeft, al beseft de Deen wel dat er meer doelpunten gemaakt konden worden: We speelden vandaag heel goed naar mijn mening, we controleerden de hele wedstrijd. Het eerste halfuur was het erg moeilijk om de muur te breken, ze stonden verdedigend erg laag waardoor we moeilijk de openingen vonden. We wisten dat we de bal moesten blijven rondtikken waardoor ze moe zouden worden en de kansen snel zouden volgen. In de tweede helft verliep het veel vlotter al konden we er zeker vier of meer in het mandje leggen, maar na negentig minuten zijn wij de verdiende winnaar.

"Vandaag was een belangrijke match, we moesten die winnen met Atlético in het achterhoofd. Ik kan niet wachten tot dinsdag. Ik wil die wedstrijd winnen zo simpel is het, het maakt me zelfs niet uit op welke manier. Het wordt zwaar maar we hebben al bewezen dat we goede prestaties kunnen brengen tegen topteams. Er staan drukke weken voor de boeg, maar we zijn klaar.