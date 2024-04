Altijd bij KAA Gent gespeeld: Samoise kijkt vooruit nu hij aan zijn laatste contractjaar begint

Matisse Samoise speelde zijn 150ste wedstrijd voor KAA Gent. Hij speelde nog nooit voor een andere ploeg.

Tegen KV Mechelen speelde Matisse Samoise zijn 150ste wedstrijd voor KAA Gent. Hij is een jeugdproduct van de club en speelde nog nooit elders.

Over zijn mooiste wedstrijd, moet hij niet lang nadenken. “Geen twijfel mogelijk: de bekerfinale tegen Anderlecht (18 april 2022, red.)”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Wat een spanning en dan zo’n ontknoping.”

Hij is Hein Vanhaezebrouck enorm dankbaar voor de kansen die hij gekregen heeft, maar er zijn er zeker nog. “Soms zijn de mensen in de staf nog belangrijker. Iemand als Peter Balette mag je zeker niet onderschatten. Hij is een heel aimabele man die steeds voor ons klaarstaat. Daarnaast heb je dan iemand zoals Mili. Een gans ander type, maar hij geeft me ontzettend veel goede tips.”

Einde contract volgend seizoen

Het contract van Samoise loopt tot midden 2025, waardoor het eigenlijk wel best een belangrijke zomer wordt. Het is dan ook uitkijken wat de toekomst brengt.

“In voetbal kan alles zo snel veranderen en wij bekijken het dan gewoon match per match. Vroeger droomde ik ervan ooit bij de eerste ploeg van KAA Gent te raken en dan leek honderd matchen me fantastisch, maar nu probeer ik gewoon telkens het beste van mezelf te geven en dan zien we wel waar het schip strandt.”