Ontploffing schrikt stadion KV Mechelen op voor duel met KAA Gent

Aan het stadion van KV Mechelen gebeurde zaterdag een bizar incident. In één van de eetkramen was er een ontploffing.

Om 16 uur, iets meer dan 2 uur voor de aftrap van KV Mechelen-KAA Gent, werd de buurt rond het stadion opgeschrikt door een kleine ontploffing. Dat gebeurde in een eetkraampje.

Er waren op dat moment nog bijna geen supporters in de zone rond het stadion, de wedstrijd startte immers pas om 18.15 uur.

“In een eetkraam wilde iemand voeding opwarmen in een vacuüm verpakking. Tijdens het opwarmen in de gasoven is de vacuüm zak met voedsel ontploft in de oven”, klinkt het bij de politie, geciteerd door Gazet van Antwerpen.

Lichtgewond

In de buurt werd echter voor erger gevreesd. “Het ging dus niet om een gasonploffing of iets dergelijks, maar om de verpakking zelf die een knal veroorzaakte.”

Eén persoon raakt lichtgewond bij het voorval. Een ambulance kwam ter plekke op de eerste zorgen toe te dienen. “Verder vielen er geen gewonden, aangezien er nog geen fans in de buurt waren. Het eetkraam kon niet opengaan. De schade bleef beperkt.”