Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Jeppe Erenbjerg maakt momenteel het mooie weer in de Belgische competitie. Mogelijk komt er binnenkort een nieuwe speler van diens ex-club naar België. Een spits zou namelijk wel eens naar België kunnen komen.

Een Belgische club uit de Jupiler Pro League heeft interesse getoond in Adam Ahmad van B.93. De jonge spits kwam een ​​jaar geleden over van Vendsyssel naar Østerbro en heeft dit najaar alle wedstrijden voor de club gespeeld.

Deense spits op de radar

Volgens Tipsbladet heeft een Belgische club uit de Jupiler Pro League, de hoogste divisie van het Belgische voetbal, interesse getoond in de Deense spits en de club in kwestie heeft ondertussen de 22-jarige aanvaller al benaderd.

De club uit Østerbro gaf hem vorig jaar een ​​contract tot de zomer van 2028, wat aantoont dat er veel vertrouwen in zijn kwaliteiten is. Adam Ahmad stond bovendien in alle wedstrijden van B.93 in de eerste divisie op het veld en leverde een bijdrage met zowel doelpunten als assists.

Nieuwe aanvaller voor Belgische club?

In achttien wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij ook twee beslissende passes. De vraag is nu of hij de volgende stap naar een nog hoger niveau moet zetten. En ook welk team hem op de radar heeft gezet voor deze winter.



Zulte Waregem kent de club goed, want haalde er eerder al Jeppe Erenbjerg bij. Toch lijken zij niet meteen op zoek naar een diepe spits, al kan de 22-jarige aanvaller ook een optie op de toekomst zijn. De samenwerking met naast Erenbjerg ook Ementa kan daarbij een troef zijn.