"Niks mis mee om dat te doen": Buffel wakkert het vuur aan bij KRC Genk

KRC Genk ging afgelopen weekend in eigen huis met de billen bloot tegen Standard (0-3). En dit weekend is KAA Gent de volgende tegenstander in de competitie.

Rechtstreeks duel met KAA Gent

Het rechtstreekse duel met KAA Gent komt voor KRC Genk op een ideaal moment. De ploeg van Nicky Hayen heeft het zo nog zelf in handen richting de play-offs.

Bovendien hebben de Limburgers zich al meerdere keren positief laten gelden na een stevige dip. Alleen zit ook nog de Europese wedstrijd tegen Dinamo Zagreb tussen de twee competitiematchen.

Thomas Buffel verwacht dat Hayen zal roteren. “Zoekt hij daarbij iets meer naar stabiliteit op het middenveld of rekent hij op nog meer efficiëntie in offensief opzicht? Het worden nog boeiende weken”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Bij winst tegen KAA Gent gaat KRC Genk over de Buffalo’s. Hij wil dringend wat zien van de Limburgers. “Spelers mogen daarbij harder zijn voor mekaar, ik zie dat nog te weinig op het veld. Er is niks mis met mekaar eens de mantel uit te vegen, onder de douche wordt dat uitgepraat.”

Genk is goed in de derby’s

Voor Buffel is een plekje in de Champions’ Play-offs nog altijd een optie, zeker als je zes matchen op zeven kan winnen zoals de voorbije weken. Negen op twaalf zou voldoende moeten zijn.





“Dat is volgens mij het aantal dat je nodig hebt, ik zie ook niemand van de concurrentie nog een perfect parcours afleggen. Natuurlijk spelen ze nog tegen Union en STVV, maar historisch gezien doet Genk het vaak goed in de derby's”, besluit hij.