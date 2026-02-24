🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot
De wedstrijd tussen Westerlo en Charleroi werd gekenmerkt door meerdere discutabele scheidsrechterlijke beslissingen. Jonathan Lardot blikt terug.

Tussen de Kemphanen en de Carolo’s waren strafschoppen een terugkerend thema. Al in de vijfde minuut dacht Charleroi recht te hebben op een penalty, maar de scheidsrechter liet doorspelen toen Yacine Titraoui in de zestien neer ging.

In Under Review gaf Jonathan Lardot de ref gelijk. "Terecht geen penalty. In realtime lijkt het misschien een fout, maar op de beelden zie je eerder een onvrijwillige botsing tussen beide spelers. Dit is geen fase waarop ik een strafschop verwacht."

Die uitleg kon heel wat Charleroi-supporters echter niet overtuigen. Volgens velen was het, zelfs in herhaling, wél een overtreding. 

Werd de penalty van Westerlo terecht gefloten?

Charleroi kwam uiteindelijk op voorsprong via Kevin Van den Kerkhof, maar Westerlo maakte enkele minuten voor rust gelijk. Dat gebeurde via een penalty die opnieuw voor woede zorgde bij de Charleroi-supporters. Jonathan Lardot was minder stellig over deze fase.

"Er zijn twee fases die met elkaar verbonden zijn, waarbij de ene de andere beïnvloedt. De beslissing in de eerste fase heeft een directe impact op de tweede. Als de eerste fase als een schwalbe werd beoordeeld, ben ik er niet zeker van dat de tweede fase zich op dezelfde manier had voorgedaan. In die tweede fase begrijp ik dat de VAR niet tussenkomt, want het contact kan je niet negeren", aldus het hoofd van de Belgische arbitrage bij DAZN.

Een lichte penalty, maar geen duidelijke fout. "De manier waarop de verdediger van Charleroi zich in de actie gooit, veroorzaakt contact met de aanvaller. Het is licht, maar dat maakt een VAR-interventie moeilijk. Jonge scheidsrechters moeten begrijpen dat elke beslissing op het veld invloed heeft op het verdere verloop van de wedstrijd. Het is een lichte penalty, en die beslissing is mee beïnvloed door de eerste fase."

