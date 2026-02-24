Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

Trainer Marink Reedijk loodste SK Beveren al in februari naar de Jupiler Pro League. Maar hoe zit het met de toekomst van de 33-jarige Nederlander?

SK Beveren zeker van promotie

SK Beveren leek nog een weekje te moeten wachten om zekerheid te hebben over de promotie, maar een laat doelpunt van RWDM zorgde voor de euforie en het promotiefeest.

Maar de vreugde van de promotie brengt ook meteen de ernst van de situatie naar boven. De stap naar de Jupiler Pro League is groot en het is en blijft bij elke club ook kopjes tellen.

“De voorbije weken lag mijn focus volledig op het veiligstellen van de promotie. Dat dat nu al een feit is, is bijzonder”, vertelt trainer Reedijk aan Sporza.

Al is de vraag hoe de club de stap zet. Welke rol is daarin weggelegd voor Reedijk? “Over mijn eigen toekomst heb ik nog niet nagedacht. Eerst willen we het kampioenschap binnenhalen, daarna bekijken we dat”, is hij duidelijk.

Professioneel afwerken

De sportieve lijnen worden volledig gevuld door technisch directeur Bob Peeters, CEO Bart Foubert en financieel directeur Brendan Klerk. “Er zijn korte communicatielijnen en veel duidelijkheid, zowel intern als extern. Dat werkt prettig.”





Experimenteren richting volgend seizoen wil Reedijk nog niet doen. “Iedereen moet zijn plaats blijven verdienen. Het gaat nog altijd om een prijs. Voor sommige spelers is dat misschien een unieke kans in hun carrière om kampioen te spelen. Daarnaast is er die ongeslagen reeks. Als we die kunnen doortrekken en geschiedenis schrijven, moeten we dat niet laten liggen”, besluit hij.