Ordonez reageert op transfergeruchten, Leko droomt van iets groots

Club Brugge is geland in Madrid. Ze bezochten het stadion van Atlético Madrid, Ivan Leko en Joel Ordonez hielden er hun persconferentie. Het geloof is er richting de clash met de Madrilenen op dinsdagavond om 18.45 uur.

Club Brugge speelde in eigen huis 3-3 gelijk na een knappe wedstrijd. En zo hebben ze wel nog steeds kans om naar de volgende ronde te gaan. Ivan Leko gelooft in ieder geval nog steeds in een stunt, gesterkt door de heenwedstrijd.

Ivan Leko wil meer met Club Brugge

“Met Club de play-offs van de Champions League spelen: dat is een privilege. Maar anderzijds: je wil meer. Laat ons proberen te tonen dat dit onze limiet niet is", opende Ivan Leko zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

"We komen voor een resultaat, en om te tonen dat we het kunnen. Zelfs tegen de grootsten. We weten tegen wie we spelen. De grootste ploeg haalt het niet altijd", is hij toch enigszins optimistisch voor het duel met Atlético.

Joel Ordonez blijft met de voeten op de grond

"Het wordt zaak om het begin van de match te overleven. Ik hoop dat we voor een grote verrassing kunnen zorgen in het Europese voetbal.” Een gevoel dat ook leeft bij centrale verdediger Joel Ordonez, die weet dat het dit soort wedstrijden is waar ze het voor doen.

En wat met al die interesse uit onder meer Engeland in hem? “Ik focus mij nu vooral op Club Brugge en op de volgende ronde van de Champions League", bleef hij op de vlakte over de interesse. Met een nieuwe topprestatie kan hij zichzelf alvast nog meer in de kijker zetten.