Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

Foto: © photonews

Voormalig Genk-aanvaller Tolu Arokodare is het slachtoffer geworden van racistische beledigingen op sociale media. De Nigeriaanse spits verloor met Wolverhampton Wanderers met 1-0 van Crystal Palace en miste daarbij een strafschop, waarna hij online onder vuur kwam te liggen.

De 25-jarige Arokodare verruilde in september de Jupiler Pro League voor de Premier League, toen Genk hem verkocht voor zo’n 26 miljoen euro. Zijn start bij Wolves verloopt moeizaam: in 24 optredens scoorde hij slechts twee keer.

Gisteren miste Arokodare opnieuw een penalty en Wolves gingen in de 90e minuut onderuit tegen Crystal Palace, de twintigste nederlaag van het seizoen. De frustratie bij supporters liep hoog op, waarbij sommigen hun racistische opmerkingen online plaatsten.

Tolu Arokodare kreeg heel wat racistische bagger over zich heen

Wolverhampton reageerde scherp via de clubwebsite. "Wij zijn diep verontwaardigd. Racisme heeft geen plaats, niet in het voetbal, niet online en nergens in de samenleving", luidde het statement van de club.

De club benadrukte dat Arokodare hun volledige steun krijgt. "Geen enkele speler mag dergelijke haat ondervinden, gewoon omdat hij zijn werk doet. Wij staan volledig achter hem en achter alle voetballers die te maken krijgen met dit soort beledigingen."

Lees ook... Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

Wolves delen ook enkele screenshots van de beledigingen en roepen op tot meer verantwoordelijkheid op sociale media. Het incident onderstreept opnieuw de voortdurende strijd tegen racisme in het voetbal, zowel online als op het veld.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

