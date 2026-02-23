WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

In Guadalajara, één van de gaststeden van het komende WK voetbal, heerst momenteel chaos na de dood van drugsbaron 'El Mencho'. De stad kampt met geweld, brandstichtingen en blokkades, waardoor de veiligheid van de geplande WK-wedstrijden in twijfel wordt getrokken.

Het WK start op 11 juni in Mexico-Stad, maar Guadalajara zal vier groepswedstrijden ontvangen, waaronder Uruguay-Spanje en Mexico-Zuid-Korea. De Rode Duivels komen er niet in actie, maar de stad moet wel klaar zijn voor internationale bezoekers en wedstrijden.

Sinds de inval waarbij ‘El Mencho’ werd gedood, zijn er paniek en onrust in Guadalajara en omliggende gebieden. Toeristische plaatsen zoals Puerto Vallarta zien rookpluimen, afgesloten wegen en hotels waar gasten niet naar buiten durven. Het openbare leven ligt vrijwel stil.

Na de dood van 'El Mencho' zijn er zware onrusten uitgebroken in Guadalajara

Ook sport wordt getroffen: een competitiewedstrijd in het Estadio Akron, dat tijdens het WK als speelstad dient, werd al uitgesteld wegens de onveilige situatie. Winkels en cafés blijven dicht, en populaire plekken veranderen in spooksteden.

De Mexicaanse overheid kondigde extra camerabewaking en meer patrouilles van leger en politie aan om de veiligheid tijdens het WK te garanderen. Toeristen en inwoners worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van zwaarbewapende bendes op straat.



FIFA meldt voorlopig geen zorgen te hebben over de gevolgen voor de intercontinentale play-offs of het WK zelf. Het wedstrijdschema blijft ongewijzigd, maar de situatie wordt nauwlettend gevolgd om de veiligheid van spelers en fans te kunnen waarborgen.

