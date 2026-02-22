Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick

RSC Anderlecht pakte zondagavond een 2-4-overwinning op het veld van SV Zulte Waregem, maar overtuigend was het allerminst. Ondanks een 0-3-voorsprong bij de rust zag paars-wit in de tweede helft sterretjes toen de thuisploeg kans na kans bij elkaar speelde.

De grote man was Thorgan Hazard. Uitgerekend tegen zijn ex-club scoorde hij drie keer. “Deze zege doet echt deugd. We maakten al een paar weken geen doelpunten en nu maken we er vier, dat voelt geweldig", reageerde hij na afloop.

Hazard bleef nuchter over zijn aandeel. “Of ik het team gered heb? Ik heb gewoon geholpen met mijn drie doelpunten, maar uiteindelijk zijn we een collectief.” Toch gaf hij toe dat het niet van een leien dakje liep. “We waren niet goed aan de wedstrijd begonnen, hun twee aanvallers waren heel sterk en gaven ons veel problemen.”

Thorgan Hazard moest zich drie keer excuseren

Voor Hazard was het een speciale avond in Waregem. Bij Essevee werd hij groot en bijna ook kampioen... tegen Anderlecht. “Ik heb veel respect voor Zulte Waregem, hier is het allemaal begonnen voor mij. Ik heb me drie keer moeten excuseren bij de fans voor mijn doelpunten, maar vroeger heb ik voor hen ook veel gescoord.”

Doelman Colin Coosemans zag hoe zijn ploeg onder druk kwam te staan. “Ik ben heel blij, we pakken hier een goede overwinning. Het was niet makkelijk.” Over de vele kansen voor Essevee was hij eerlijk: “Hoe klinisch we in de aanval waren, zo klinisch waren we vandaag ook achterin.”

Coosemans ziet "pure klasse" bij Hazard en heeft lof voor Taravel

Coosemans strooide ook met lof voor matchwinnaar Hazard. “Hij heeft die pure klasse, maar het kwam er de laatste weken niet echt uit. Zijn klasse staat buiten kijf."



Tot slot had de doelman ook nog een woordje voor de coach. “Ook voor hem is dit een goede overwinning, chapeau. ‘Tara’ is een topgast, we kunnen er heel goed mee werken.”