"Mensen gaan me uitlachen": Scott Parker genoemd als nieuwe trainer van Engelse topclub

Tottenham Hotspur spelen een teleurstellende campagne in de Premier League. Voorlopig is er een tijdelijke oplossing, maar de club zoekt nog een nieuwe trainer.

Scott Parker nieuwe trainer van Tottenham?

Thomas Frank werd ontslagen als trainer van Tottenham. De club stelde Igor Tudor aan als tijdelijke oplossing, maar de zoektocht naar een nieuwe coach is volop bezig.

Rafael van der Vaart stelt de Engelse club voor om Scott Parker, eventjes aan de slag geweest bij Club Brugge, aan te stellen als nieuwe trainer. Hij is momenteel aan de slag bij Burnley.

“Als speler was ik al fan van hem en als coach geloof ik in hem. Ik denk dat hij perfect bij Spurs zou passen”, vertelt de Nederlander aan SkyBet.

Dat is toch even in de haren krabben. “Ik weet dat veel mensen me hierom gaan uitlachen, maar ik ken Scott en ik weet dat de spelers van hem zullen houden. Ze zullen extra voor hem rennen en trainen als gekken.”

Mauricio Pochettino als optie

Van der Vaart begrijpt dat zijn voorstel ook stevige risico’s inhoudt, want het heeft op veel plekken niet gelukt voor Parker, zoals bij Club Brugge. Ook bij Burnley loopt het niet goed. De ploeg lijkt op weg naar degradatie.





De naam van Mauricio Pochettino valt ook hier en daar. “Hij was fantastisch als coach van Tottenham Hotspur, maar ik ben geen fan van het terugbrengen van oude trainers”, besluit de Nederlander.