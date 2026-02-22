Opvallend: Ruben Van Gucht wordt vader, vriendin Charlotte Van Looy komt met vlammende boodschap

Ruben Van Gucht is geen onbesproken man. De commentator werd al meermaals gepakt op verkeersinbreuken en ook zijn amoureus leven is voer voor 'de boekjes' de voorbije jaren. Hij heeft een open relatie met gewezen hoogspringster Blanka Vlasic, maar schoot nu ook elders 'raak'.

Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic hebben samen een zoontje, Mondo. Ondertussen heeft Ruben Van Gucht in België wel meerdere andere relaties. Leven en laten leven is daarbij het devies van de vele vrouwen rondom de presentator en commentator.

Ruben Van Gucht wordt vader

Ruben Van Gucht gaat nu ook opnieuw papa worden. Hij en zijn vrienden Charlotte Van Looy zijn namelijk in verwachting van een dochtertje. Dat kondigde Van Looy zondag zelf aan via Instagram. Met daarbij ook een duidelijke boodschap.

"De roedel is compleet. De cirkel is rond. Ruben en ik bewandelen dit nieuwe pad bewust op onze eigen manier, maar met beiden eenzelfde prioriteit: het welzijn van onze dochter", klinkt het in de post op Instagram.

Van Gucht en Van Looy prikken naar de media

"Aan alle media en journalisten allerhande: et alors? Een bezegeling van jarenlange liefde behoeft geen verdere uitleg noch verantwoording. Gelieve dan ook voor één keer onze tot in den treure herhaalde, ongetwijfeld afgezaagde maar daarom niet minder gemeende “GEEN COMMENTAAR” te respecteren én te aanvaarden."

We willen van de gelegenheid gebruik maken om Ruben Van Gucht en zijn partner Charlotte Van Looy proficiat en ook meteen alle geluk te wensen met hun toekomstige kleine spruit en hun toekomst samen.





