KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Racing Genk verloor zondagnamiddag met 0-3 van Standard. Nicky Hayen zag dat zijn ploeg niet genoeg lef toonde.

KRC Genk kreeg zondagmiddag een grote domper te verwerken. De Limburgers gingen met 0-3 de boot in tegen Standard, dat voor het eerst in heel lange tijd nog eens met drie doelpunten verschil wist te winnen. De Rouches pakten het goed aan. Genk iets minder.

Opdoffer voor Genk in een goede periode

"Standard is een ploeg die een goed blok neerzet met veel intensiteit", benadrukte Genk-coach Nicky Hayen op zijn persconferentie. "We moeten dat matchen, maar in de eerste helft deden we dat niet."

"We ondergingen de wet van de sterkste. We hadden meer dan 70% balbezit, maar dat leverde te weinig op omdat we te weinig risico's namen", stelt Hayen vast. Op offensief vlak liep het inderdaad bijzonder moeilijk.

Hayen weet wat er ontbrak

"We speelden te behoudend, te safe. Dan kun je een ploeg als Standard heel moeilijk uit verband spelen. Dat is hun verdienste en hun kwaliteit. De overwinning is verdiend voor hen. Het is heel jammer dat het vandaag gebeurt, omdat we een heel goede zaak konden doen", gaat de Genkse T1 verder.

"We hebben het na de rust nog proberen te veranderen. We kwamen beter uit de kleedkamer met meer energie. Dan viel het derde doelpunt en was de wedstrijd helemaal gedaan", besluit hij zijn analyse van de wedstrijd.



Extra vermoeidheid door EL-wedstrijd?

Of de wedstrijd van donderdag in Kroatië er iets mee te maken had? "Aan de hand van de signalen die we kregen, viel het best goed mee", zegt Hayen, die voor exact dezelfde elf namen koos. "Maar goed, het zal toch voor een stuk zo zijn. Dan moeten we naar onszelf kijken: hebben wij de juiste beslissingen genomen met de spelers die gestart zijn? Dat is iets wat we moeten meenemen."