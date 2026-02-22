Reactie Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Elindus Arena
| 1 reacties
Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"

Anderlecht boekte een belangrijke 2-4-zege op het veld van SV Zulte Waregem. Voor interim-trainer Jérémy Taravel was het niet alleen sportief een opsteker, mogelijk scoorde hij ook punten bij zijn bestuur, dat nog altijd geen nieuwe hoofdcoach heeft aangesteld.

“Het was een gecompliceerde match, zeker in de tweede helft", gaf Taravel toe. “De eerste helft was goed, al stond ons blok niet compact genoeg. Tijdens de rust had ik gezegd dat we niet te veel mochten inzakken, maar dat gebeurde wel."

Na de pauze kwam Anderlecht dan ook zwaar onder druk te staan. “Het veld werkte ook niet mee, al wil ik dat niet als excuus gebruiken. De drie punten zijn het belangrijkste, want we hadden al een tijdje niet meer gewonnen of gescoord.”

Jérémy Taravel zag het als positief dat Anderlecht ook al lijdend kan winnen

Taravel zag ook positieve signalen. “We moesten met dezelfde spirit spelen als tegen Antwerp. Vandaag hebben we al lijdend gewonnen en dat is ook positief. Dat moet je ook kunnen.”

De hoofdrol was weggelegd voor Thorgan Hazard, die drie keer scoorde. “Dat is zijn verdienste", aldus Taravel. “Ik heb hem op nummer negen gezet omdat hij die kwaliteiten heeft, ook om af te werken voor doel.”

Met de bekerfinale al op zak en nu ook een competitiezege in Waregem, verstevigt Taravel zijn aanspraak op de trainersfunctie. Als er niet snel een nieuwe trainer wordt gevonden, lijkt het steeds realistischer dat hij het seizoen als T1 mag uitdoen.
 

