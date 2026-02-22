Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Kompany - Woltemade

Op 23/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Woltemade

75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

Vincent Kompany krijgt misschien het voorrecht om te kiezen welk nummer negen hij volgend seizoen in de basis zet. Een voormalige Bayern-doelwit zou zijn club willen verlaten. (Lees meer)