KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

De opdracht voor KV Mechelen was simpel op papier. De drie punten meepakken uit La Louvière en zo de concurrentie onder druk zetten. Na 90 minuten voetballen hebben ze die opdracht perfect uitgevoerd. Ze kregen zelfs wat hulp van La Louvière.

KV Mechelen kon het gouden zaak doen om dichter bij hun doel te komen, namelijk de Champions Play-Offs. Rechtstreekse concurrenten KAA Gent en KRC Genk hadden namelijk punten laten liggen tegen respectievelijk Cercle Brugge en Standard Luik. Dan moest het natuurlijk wel winnen tegen La Louvière die één van de beste defensies van de Jupiler Pro League hebben. 

Weinig kansen, maar wel opwinding

De eerste helft stond niet bol van de kansen, maar er was wel wat opwinding te zien op het veld. KV Mechelen was de dominante ploeg en werd ook nog wat geholpen door La Louvière zelf. Majeed Ashimeru ging stevig door op de enkel van Bouke Boersma en kreeg terecht een gele kaart onder de neus geschoven. De VAR vond dit echter te weinig en riep de scheidsrechter naar het het scherm. Na bekijken van de beelden werd de gele kaart vervangen door een rode. Zo moest de thuisploeg verder met tien man en met nog 70 minuten op de klok. 

KV Mechelen bleef hoog druk zetten en speelde heel gecontroleerd. Ze kregen weinig kansen, maar soms is één genoeg. Therence Koudou ging door op de rechterflank en Kerim Mrabti dook goed in de kleine rechthoek. De middenvelder kon zo de bal voorbij Marcos Peano werken. Zo stond de voorsprong op het bord. 

KV Mechelen begint de tweede helft op hetzelfde elan

De tweede helft was nauwelijks drie minuten ver en daar stond de dubbele voorsprong op het bord. Bouke Boersma kon de bal verlengen met de schouder tot bij Keano Vanrafelghem. Met zijn linker kon hij de bal in de linkeronderhoek van het doel leggen. Zo stond de 0-2 op het bord en leek de wedstrijd gespeeld. 


KV Mechelen controleerde de wedstrijd al en koos ervoor om deze controle nog te verstevigen. Zo domineerden op elke plek op het veld en La Louvière kwam niet van onder de druk uit. Kansen kwamen er spijtig genoeg nog nauwelijks en zo kon KV Mechelen redelijk gemakkelijk de drie punten meenemen uit La Louvière. Na de nederlagen van KAA Gent en KRC Genk doen de Mechelaars een gouden zaak in het klassement en de strijd voor de Champions Play-Offs. 

Opstellingen

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.7 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Faye Wagane 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Okou Yllan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Maisonneuve Maxence 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Liongola Jordi 75' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ashimeru Majeed   18' 5.2 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lahssaini Sami 75' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Ito Joël 63' 6.1 -
  • Schoten op doel: 0/1
Gillot Nolan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Afriyie Jerry   63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Moussa Fall Pape 34' 6.5 -
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 27' 6.3 -
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Gueulette Samuel 15' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Benavides Dario 15' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Nsingi Nachon 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Makaté Cristian 27' 6.2 -
Maës Owen 56' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
St. Jago Tommy 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 100/105 (95.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Konaté Mory 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 90/91 (98.9%)
Halhal Redouane 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 101/108 (93.5%)
Koudou Therence A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mrabti Kerim 88' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 58/67 (86.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Hammar Fredrik 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Servais Mathis 77' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 47/51 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
van Brederode Myron 82' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Boersma Bouke 87' -
Vanrafelghem Keano 77' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Marsa Jose 13' 7.0 -
Kireev Maxim 8' 6.8  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 2' 6.5  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Zekri Moncef 0'  
Salifou Dikeni 2' 6.8  
Antonio Bill 13' 6.5 -
Herbeleef La Louvière - KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
