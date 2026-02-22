KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

De opdracht voor KV Mechelen was simpel op papier. De drie punten meepakken uit La Louvière en zo de concurrentie onder druk zetten. Na 90 minuten voetballen hebben ze die opdracht perfect uitgevoerd. Ze kregen zelfs wat hulp van La Louvière.

KV Mechelen kon het gouden zaak doen om dichter bij hun doel te komen, namelijk de Champions Play-Offs. Rechtstreekse concurrenten KAA Gent en KRC Genk hadden namelijk punten laten liggen tegen respectievelijk Cercle Brugge en Standard Luik. Dan moest het natuurlijk wel winnen tegen La Louvière die één van de beste defensies van de Jupiler Pro League hebben.

Weinig kansen, maar wel opwinding

De eerste helft stond niet bol van de kansen, maar er was wel wat opwinding te zien op het veld. KV Mechelen was de dominante ploeg en werd ook nog wat geholpen door La Louvière zelf. Majeed Ashimeru ging stevig door op de enkel van Bouke Boersma en kreeg terecht een gele kaart onder de neus geschoven. De VAR vond dit echter te weinig en riep de scheidsrechter naar het het scherm. Na bekijken van de beelden werd de gele kaart vervangen door een rode. Zo moest de thuisploeg verder met tien man en met nog 70 minuten op de klok.

KV Mechelen bleef hoog druk zetten en speelde heel gecontroleerd. Ze kregen weinig kansen, maar soms is één genoeg. Therence Koudou ging door op de rechterflank en Kerim Mrabti dook goed in de kleine rechthoek. De middenvelder kon zo de bal voorbij Marcos Peano werken. Zo stond de voorsprong op het bord.

KV Mechelen begint de tweede helft op hetzelfde elan

De tweede helft was nauwelijks drie minuten ver en daar stond de dubbele voorsprong op het bord. Bouke Boersma kon de bal verlengen met de schouder tot bij Keano Vanrafelghem. Met zijn linker kon hij de bal in de linkeronderhoek van het doel leggen. Zo stond de 0-2 op het bord en leek de wedstrijd gespeeld.



KV Mechelen controleerde de wedstrijd al en koos ervoor om deze controle nog te verstevigen. Zo domineerden op elke plek op het veld en La Louvière kwam niet van onder de druk uit. Kansen kwamen er spijtig genoeg nog nauwelijks en zo kon KV Mechelen redelijk gemakkelijk de drie punten meenemen uit La Louvière. Na de nederlagen van KAA Gent en KRC Genk doen de Mechelaars een gouden zaak in het klassement en de strijd voor de Champions Play-Offs.