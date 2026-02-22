LIVE: Haspolat terug in de basiself bij Westerlo, geen wissels bij Charleroi

21

Reynolds belandde na zijn goede rush tegen de boarding. Daar stootte de Amerikaan zijn hoofd. Hopelijk valt de schade mee...



20

Save van Delavallee!

Reynolds maakt een geweldige rush en geeft mee met Sayyadmanesh, die op zijn beurt het leer tot bij Sakamoto krijgt. De Japanner trapt goed naar doel, maar Delavallee pakt uit met een knappe redding.



17

Een kopduel tussen Bayram en Nzita liep niet als gepland. De Turkse verdediger kopt tegen het hoofd van Nzita. Beide spelers hebben even verzorging nodig.



15

Er viel niet veel te beleven in het openingskwartier...



6

Ousou trekt Ferri neer en stopt zo foutief een aanval af. De kapitein van Charleroi komt er vanaf met een waarschuwing.



5

Scheidler geeft mee met Bernier die ruimte heeft op zijn rechterflank. De aanvaller van Charleroi zoekt zijn linker voor een schot, maar daar stond Nsiala om het schot goed af te blokken.



3

Het uitvoetballen gaat voorlopig moeizaam bij Charleroi. Westerlo recupereert alle ballen.



1

De bal rolt in Het Kuipje!



1

Westerlo - Charleroi: 0-0



