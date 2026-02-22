Datum: 22/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26

LIVE: Haspolat terug in de basiself bij Westerlo, geen wissels bij Charleroi

Westerlo ontvangt zondagavond Charleroi in Het Kuipje. Charleroi kan bij winst op gelijke hoogte komen met Gent, de zesde in de stand. Als Westerlo de punten thuis kan houden staan ze op slechts twee punten van Play Off 1.

Tijd   24' 41" 
21
 Reynolds belandde na zijn goede rush tegen de boarding. Daar stootte de Amerikaan zijn hoofd. Hopelijk valt de schade mee...
20
 Save van Delavallee!
Reynolds maakt een geweldige rush en geeft mee met Sayyadmanesh, die op zijn beurt het leer tot bij Sakamoto krijgt. De Japanner trapt goed naar doel, maar Delavallee pakt uit met een knappe redding.
17
 Een kopduel tussen Bayram en Nzita liep niet als gepland. De Turkse verdediger kopt tegen het hoofd van Nzita. Beide spelers hebben even verzorging nodig.
15
 Er viel niet veel te beleven in het openingskwartier...
6
 Ousou trekt Ferri neer en stopt zo foutief een aanval af. De kapitein van Charleroi komt er vanaf met een waarschuwing.
5
 Scheidler geeft mee met Bernier die ruimte heeft op zijn rechterflank. De aanvaller van Charleroi zoekt zijn linker voor een schot, maar daar stond Nsiala om het schot goed af te blokken.
3
 Het uitvoetballen gaat voorlopig moeizaam bij Charleroi. Westerlo recupereert alle ballen.
1
 De bal rolt in Het Kuipje!
1
 Westerlo - Charleroi: 0-0
Westerlo (Westerlo - Charleroi)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Clinton Nsiala-Makengo - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Raf Smekens - Michée Ndembi - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus

Charleroi (Westerlo - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Amine Boukamir

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Reynolds Bryan  
Neustädter Roman  
Bayram Emin  
Nsiala-Makengo Clinton  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Piedfort Arthur  
Haspolat Dogucan  
Sayyadmanesh Allahyar  
Sakamoto Isa  
Alcocer Josimar  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Nacho Ferri  
Bank
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Patrão Afonso  
Smekens Raf  
Ndembi Michée  
Ourega Dylan  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Saito Shunsuke  
Van Den Keybus Thomas  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Van Den Kerkhof Kevin  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Nzita Mardochee  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Bernier Antoine  
Pflücke Patrick  
Guiagon Parfait  
Scheidler Aurélien  
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Boukamir Amine  
Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

21/02

Westerlo wil het contract van Allahyar Sayyadmanesh verlengen. Hij is één van de elf spelers binnen de club met een aflopend contract.

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

21/02

Met een doelpunt en een assist leidde Allahyar Sayyadmanesh (24) Westerlo vorige week naar een overwinning tegen Antwerp. De Iraniër zorgde zo voor de tweede uitzege op rij...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
