JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

Met een doelpunt en een assist leidde Allahyar Sayyadmanesh (24) Westerlo vorige week naar een overwinning tegen Antwerp. De Iraniër zorgde zo voor de tweede uitzege op rij en een veilige plek in het midden van het klassement.

Toch ging Sayyadmanesh door een zware periode. In Iran nam de onrust toe en door een platgelegd internet was hij wekenlang niet in contact met familie en vrienden. “Het is een hele zware periode geweest", geeft hij toe in GvA.

Het eerste telefoontje met zijn moeder na de herstelde verbinding was erg emotioneel. “Elke dag probeerde ik contact te hebben, maar het lukte niet. Ja, ik was bang. Ik ken mensen die iemand hebben verloren", aldus de flankspeler.

Sayyadmanesh probeert zich te concentreren op voetbal, ondanks de situatie in Iran

Op het veld vierde Sayyadmanesh zijn doelpunt ingetogen, met het hoofd naar de grond gericht. “Ik was blij, maar het was niet het moment om te vieren. De positieve reacties van familie en het Iraanse volk geven me een boost", legt hij uit.

De aanvaller voelt een wisselwerking tussen zichzelf en zijn fans. Op sociale media sprak hij begin januari zijn steun uit: ‘Pray for the brave people of Iran’. “Ik voel dat het volk mij steunt, en dan heb ik ook een verantwoordelijkheid", aldus Sayyadmanesh.

Lees ook... Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af›

Westerlo-coach Issame Charaï prees zijn instelling. “De situatie in Iran is nu veel belangrijker voor hem dan voetbal, maar hij maakt er op het veld iets positiefs van. Hij houdt zijn focus, ondanks de emoties", besluit Sayyadmanesh zelf.