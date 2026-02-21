JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met een doelpunt en een assist leidde Allahyar Sayyadmanesh (24) Westerlo vorige week naar een overwinning tegen Antwerp. De Iraniër zorgde zo voor de tweede uitzege op rij en een veilige plek in het midden van het klassement.

Toch ging Sayyadmanesh door een zware periode. In Iran nam de onrust toe en door een platgelegd internet was hij wekenlang niet in contact met familie en vrienden. “Het is een hele zware periode geweest", geeft hij toe in GvA.

Het eerste telefoontje met zijn moeder na de herstelde verbinding was erg emotioneel. “Elke dag probeerde ik contact te hebben, maar het lukte niet. Ja, ik was bang. Ik ken mensen die iemand hebben verloren", aldus de flankspeler.

Sayyadmanesh probeert zich te concentreren op voetbal, ondanks de situatie in Iran

Op het veld vierde Sayyadmanesh zijn doelpunt ingetogen, met het hoofd naar de grond gericht. “Ik was blij, maar het was niet het moment om te vieren. De positieve reacties van familie en het Iraanse volk geven me een boost", legt hij uit.

De aanvaller voelt een wisselwerking tussen zichzelf en zijn fans. Op sociale media sprak hij begin januari zijn steun uit: ‘Pray for the brave people of Iran’. “Ik voel dat het volk mij steunt, en dan heb ik ook een verantwoordelijkheid", aldus Sayyadmanesh.

Lees ook... Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af
Westerlo-coach Issame Charaï prees zijn instelling. “De situatie in Iran is nu veel belangrijker voor hem dan voetbal, maar hij maakt er op het veld iets positiefs van. Hij houdt zijn focus, ondanks de emoties", besluit Sayyadmanesh zelf.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (22/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Westerlo
Allahyar Sayyadmanesh

Meer nieuws

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

12:30
LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club Live

LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club

19:28
Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

19:30
🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

19:00
1
Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

17:52
Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

18:30
2
Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

17:30
🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

18:00
Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

17:00
Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

17:15
Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

16:15
Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

16:31
Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

15:30
6
Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

15:59
11
Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

15:15
Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
6
OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

15:00
Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

14:30
OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

14:00
1
Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler Interview

Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

13:00
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

13:30
3
"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

12:00
7
'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

12:15
2
Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

11:30
1
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
2
Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

10:30
3
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
1
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
6
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
5
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
7
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
4
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge - OH Leuven: 1-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over FCV Dender EH - STVV: 1-3 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld Snoek Snoek over 🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal! fanskb fanskb over Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters Lucky Nilis Lucky Nilis over Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat" TheWiseGuy TheWiseGuy over Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf Erique Erique over Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent patje teppers patje teppers over Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved