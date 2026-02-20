Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"
Foto: © photonews
Hugo Cuypers komt uit een seizoen met 21 goals bij Chicago. Maar hij koestert geen illusies over zijn kansen om naar het WK te gaan.

Romelu Lukaku nog steeds ver van zijn optimale vorm, Loïs Openda in een lastig seizoen bij Juventus, Michy Batshuayi nog steeds zelden aan spelen toe bij Frankfurt, Charles De Ketelaere geblesseerd: Rudi Garcia moet bezorgd zijn wanneer hij zijn opties voorin bekijkt.

Toch is er wél een Belgische aanvaller die de laatste maanden vertrouwen uitstraalt. Hugo Cuypers komt uit een sterk seizoen in de MLS en heeft bovendien het voordeel dat hij het terrein goed kent met het oog op het WK.

Maar hij legt aan de RTBF uit dat hij nog niet echt beseft dat het toernooi nadert: "In de stad voel je niet echt de koorts voor dit WK omdat, inderdaad, Chicago niet tot het programma behoort. Weet je, soccer blijft hier een bijzaak: soms word ik in de stad aangesproken en zegt men dat ze me al eens ergens hebben gezien... maar ze identificeren me niet als voetballer. Selfies en handtekeningen, die gaf ik in Mechelen of Gent vaker! Al zegt de club blijkbaar wel dat ze toch enkele shirts met mijn naam in de fanshop verkopen."

Realistisch over zijn kansen op deelname aan het WK

"Om terug te komen op de Rode Duivels: men stelt me vaak die vraag, maar nee, ik ben nooit gecontacteerd door Rudi Garcia. Zolang ik speel zal ik de Rode Duivels nooit volledig uitsluiten, maar het is niet echt een doel of een innerlijke droom", gaat hij verder.

Cuypers had toch een telefoontje van Domenico Tedesco gekregen maar werd sindsdien nog steeds niet opgeroepen: "Weet je, mijn carrière is nooit een rustige rivier geweest: mijn clubkeuzes waren altijd wat onvoorspelbaar. Maar ik zie niet waarom ik niet meer aan de Rode Duivels zou denken."

"Eerlijk gezegd, zelfs al speel ik hier... of misschien juist daardoor, maak ik waarschijnlijk weinig kans om voor het WK terug te worden opgeroepen. Bovendien zal ik waarschijnlijk geen wedstrijd in het stadion bijwonen: ik zal ofwel op vakantie zijn, of in voorbereiding voor het tweede deel van het MLS-seizoen."

België

