"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico
Club Brugge pakte woensdagavond uit met een 3-3-gelijkspel tegen Atletico Madrid in de Champions League. De Spaanse pers sprak achteraf klare taal.

Cadeautjes uitgewisseld

Volgens Marca wisselden beide ploegen cadeautjes uit. Club Brugge deelde uit, maar kreeg die ook terug van de Spanjaarden. “Onaanvaardbaar”, klonk het. “Je staat met het kleinste verschil voor buitenshuis en in de slotseconden laat je toch nog een soort tegenaanval toe.”

En daarmee lijkt dit dubbel duel nog niet gespeeld. “Atletico leek het voordeel te hebben, maar in een avond vol cadeautjes had nog één verrassing in petto, waardoor het 3-3 werd. Omdat Atletico zo ondankbaar was, zal het nu in Madrid moeten gebeuren.”

Symbool voor dit seizoen

De Spaanse sportkrant AS zag in de wedstrijd tegen Club Brugge het hele seizoen van Atletico samengevat. “Een rollercoaster. Een glijbaan aan emoties. Op en neer, van hemel naar aarde en weer terug.”

Ook de trainer krijgt er van langs. “Simeone stond zo dicht bij dat ontbrekende zinnetje in de clubgeschiedenis - eindelijk winnen in Brugge - maar dan graaide Leko de pen uit zijn handen in de 90e minuut.”

Brugse uitblinkers

Voor Marca was Mamadou Diakhon de grootste uitblinker aan Brugse kant. “Diakhon bleef een avond lang onvermoeibaar over de flank denderen”, klonk het.

Lees ook... Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

Maar ook een andere naam kreeg de nodige lof. “Onthou de naam van Nicolo Tresoldi”, klinkt het. “De spits was voorbestemd om tennisser te worden, maar eindigde als spits van Club Brugge.”

