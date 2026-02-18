Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren

Simon Mignolet is onder Ivan Leko opnieuw de onbetwistbare nummer één onder de lat bij Club Brugge. Voor de jaarwisseling roteerde blauw-zwart ook onder de lat. En daar doet Dévy Rigaux een héél opvallende uitspraak over.

Bij de start van het seizoen wisselden Simon Mignolet en Nordin Jackers elkaar af onder de lat bij Club Brugge. Door een blessure bij Big Si speelde Jackers uiteindelijk het merendeel van de wedstrijden.

Algemeen werd aangenomen dat het rotatiesysteem werd doorgeduwd door de blauw-zwarte bestuurskamer. Ook Nicky Hayen liet dat tussen de lijnen door uitschijnen.

"Het idee om met de doelmannen te roteren kwam niet van ons", verrast Dévy Rigaux in Het Laatste Nieuws. "Dat idee was er eentje van Hayen en zijn sportieve staf."

Jackers kon zich tijdens die rotatie én tijdens de blessure van Mignolet niet doorzetten als nummer één. Enkele foutjes en onzekerheden zorgen ervoor dat Club Brugge binnenkort met een doelmannenprobleem kan zitten.

Gaat Club Brugge het contract van Simon Mignolet verlengen?

Het contract van Mignolet loopt aan het einde van het seizoen af. Club Brugge lijkt niet van plan om de 37-jarige doelman een nieuw contract voor te schotelen.