Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde
Anderlecht is op zoek naar een technisch directeur en de voorbije dagen vielen al verschillende namen, onder wie die van Marc Overmars. Maar er is ook een naam die wij al hoorden circuleren en die nu ook naar de oppervlakte komt: die van Antoine Sibierski.

Anderlecht is na het vertrek van Olivier Renard volop op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Paars-wit bekijkt verschillende pistes en schakelt daarbij ook externe hulp in, waaronder headhunters en makelaars, om de zoektocht te versnellen.

Één naam die de laatste tijd steeds vaker opduikt in de wandelgangen is Antoine Sibierski, meldt nu ook Sacha Tavolieri. De Fransman is sinds juli 2024 sportief directeur bij Troyes, dat momenteel aan de leiding staat in de Ligue 2, en zou via een headhunterbureau op een lijst met mogelijke kandidaten terechtgekomen zijn.

De naam van Antoine Sibierski dook al op na de nederlaag tegen Genk

Zijn naam circuleert echter al langer in de wandelgangen van Neerpede. Een paar weken geleden, na de nederlaag tegen Genk hoorden wij die naam al genoemd worden. 

Sibierski heeft als sportief directeur nog maar beperkte ervaring. Dit is zijn eerste job in die rol, maar hij bouwt wel snel een reputatie op binnen de City Football Group, waar Troyes deel van uitmaakt.


Als speler zette Sibierski een mooie carrière neer. Hij droeg onder meer de shirts van RC Lens, Manchester City en Newcastle United en kent de internationale voetbalscene goed. Die ervaring kan hem helpen in een rol als sportief directeur.

