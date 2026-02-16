Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

RSC Anderlecht verspeelde dit weekend opnieuw dure punten, deze keer tegen La Louvière. De club staat nog steeds vierde en heeft dus nog alles in eigen handen wat betreft het halen van play-off 1, maar de resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven.

Ook Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch in zijn bewoordingen. Dat Anderlecht in de midweek goed leek tegen Antwerp? Dat was volgens hem misschien toch vooral te wijten aan de ontstellend zwakke prestatie van The Great Old.

Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor RSC Anderlecht

De analist en ex-coach van onder meer RSC Anderlecht heeft de cijfers bekeken en is daardoor heel streng in Het Belang van Limburg: "Anderlecht is de op een na slechtste ploeg van de terugronde, met negen op dertig."

"Onvoorstelbaar toch. Anderlecht heeft trouwens ook een doelsaldo van nul. Het maakte 30 goals. In 25 matchen", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse. Hij is dan ook zeer streng voor paars-wit en zeker voor de spitsen.

"Mét Europees voetbal had Anderlecht nooit de top-6 gehaald"

"Bertaccini zou de spits moeten zijn. Verder? Sikan heeft nog niets laten zien. Hebben ze daar wéér de foute keuze gemaakt? De winger die het haalde, Coba Da Costa, daar was Kortrijk ook mee bezig", aldus Vanhaezebrouck.



"Die transfer roept vragen op. Ik denk dat Anderlecht erbij zal zijn in de top-6, maar ik durf er mijn hand niet meer voor in het vuur steken. Al zou het een schande zijn, mocht het er nog uit vallen. Niet vergeten dat Anderlecht sinds september geen Europees meer speelt. Mét Conference League-voetbal zouden ze nooit de Champions' Play-offs halen."