Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend
Hevige sneeuwval zorgde zondag voor chaos in de Jupiler Pro League. Terwijl de meeste duels doorgingen, werd één wedstrijd definitief stilgelegd. De Pro League schept nu duidelijkheid over het vervolg.

De sneeuw zorgde afgelopen weekend voor heel wat problemen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag en zaterdag hing er geen vuiltje aan de lucht, maar op zondag werden alle wedstrijden beïnvloed door de sneeuw.

Bij Club Brugge - Cercle Brugge begon het te sneeuwen, waarna er werd overgeschakeld op een oranje bal. De wedstrijden die later werden gespeeld, startten bijna allemaal met vertraging omwille van het weer.

Er was zelfs discussie over de speelbaarheid van de velden bij sommige wedstrijden, denk aan STVV-Zulte Waregem en Anderlecht - RAAL La Louvière. Slechts één wedstrijd moest stopgezet worden.

Pro League beslist over hervatting na sneeuwchaos

Na 53 minuten spelen besloot de scheidsrechter Lander Bultynck de matcht tussen Jong Gent en Olympic Charleroi te staken vanwege de hevige sneeuwval. Dit gebeurde bij een 1-1-tussenstand.


Ondertussen heeft de Pro League gecommuniceerd over het verdere verloop van de partij. "In overleg met beide clubs en de rechtenhouder heeft de kalendercommissie beslist dat het duel op 24 februari wordt hervat in de Planet Group arena. Om 20.00 uur wordt de wedstrijd verdergezet bij een 1-1 tussenstand vanaf minuut 53", klinkt het in een statement.

Olympic Charleroi
KAA Gent

