Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

De strafschopfase bij STVV-Zulte Waregem zorgde voor heel wat discussie. Bij een 0-2-achterstand kregen de Kanaries een penalty én rood tegen, een beslissing die het duel volledig deed kantelen.

Er was veel te doen om de eerste strafschopfase tijdens de wedstrijd STVV-Zulte Waregem. De Kanaries stonden 0-2 in het krijt tegen Essevee toen het plots een strafschop kreeg na een fout van Jakob Kiilerich.

Hij hield Keisuke Goto tegen en werkte hem nadien ook tegen de grond, zonder oog voor de bal te hebben. Er werd een strafschop gefloten en na een VAR-interventie kreeg Kiilerich er ook nog een rode kaart bij.

Arbitrage handelde correct volgens Gumienny

Serge Gumienny begreep de beslissing van de arbitrage. "De penaltyfase met Goto vind ik streng, maar correct", opetn hij bij Het Belang van Limburg. "De verdediger houdt Goto duidelijk tegen terwijl hij anders met de bal aan de voet in de kleine rechthoek was gekomen."

"Er wordt hem dus een open doelkans ontnomen. Als je dan een strafschop fluit, moet je ook rood trekken. Een zware straf, maar scheidsrechters zijn er niet om populaire beslissingen te nemen", besluit de voormalige ref.

Uiteindelijk volgde er nog een grote remontada. De strafschop werd verzilverd door Goto en Juklerod scoorde op slag van rust de gelijkmaker. Loïc Mbe Soh scoorde in minuut 85 het winnende doelpunt.