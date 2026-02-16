Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De strafschopfase bij STVV-Zulte Waregem zorgde voor heel wat discussie. Bij een 0-2-achterstand kregen de Kanaries een penalty én rood tegen, een beslissing die het duel volledig deed kantelen.

Er was veel te doen om de eerste strafschopfase tijdens de wedstrijd STVV-Zulte Waregem. De Kanaries stonden 0-2 in het krijt tegen Essevee toen het plots een strafschop kreeg na een fout van Jakob Kiilerich.

Hij hield Keisuke Goto tegen en werkte hem nadien ook tegen de grond, zonder oog voor de bal te hebben. Er werd een strafschop gefloten en na een VAR-interventie kreeg Kiilerich er ook nog een rode kaart bij.

Arbitrage handelde correct volgens Gumienny

Serge Gumienny begreep de beslissing van de arbitrage. "De penaltyfase met Goto vind ik streng, maar correct", opetn hij bij Het Belang van Limburg. "De verdediger houdt Goto duidelijk tegen terwijl hij anders met de bal aan de voet in de kleine rechthoek was gekomen."

"Er wordt hem dus een open doelkans ontnomen. Als je dan een strafschop fluit, moet je ook rood trekken. Een zware straf, maar scheidsrechters zijn er niet om populaire beslissingen te nemen", besluit de voormalige ref.

Lees ook... Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement
Uiteindelijk volgde er nog een grote remontada. De strafschop werd verzilverd door Goto en Juklerod scoorde op slag van rust de gelijkmaker. Loïc Mbe Soh scoorde in minuut 85 het winnende doelpunt.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Zulte Waregem

Meer nieuws

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
7
JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
3
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
4
Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

06:30
5
Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

14:20
2
Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

13:30
3
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
3
Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

22:00
14
STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

21:36
Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
7
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

21:00
19
De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

11:20
6
Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

11:40
11
Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

11:00
1
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
5
🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

10:30
1
Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

10:00
Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
20
Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

08:40
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
5
Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

08:20
1
Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

07:40
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
15
Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé" Reactie

Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé"

06:00
🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

23:00
Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn" Reactie

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

22:15
Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie" Reactie

Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

21:50
1
De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

22:30
3
Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

21:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge JaKu JaKu over Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op" Nelvafrel Nelvafrel over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem JaKu JaKu over Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München Madeiros Madeiros over Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen? JaKu JaKu over De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved