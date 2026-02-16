Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Het wordt puzzelen voor Standard in aanloop naar de verplaatsing naar Genk. De Luikenaars moeten het daar nu al zeker zonder zes spelers stellen, wat de opdracht er niet makkelijker op maakt.

Coach Vincent Euvrard zag zijn kern de voorbije dagen verder uitgedund worden. Tegen Union SG vielen opnieuw namen weg, en ook richting komend weekend blijven de zorgen groot.

Zo zijn Teddy Teuma, Josué Homawoo en Daan Dierckx sowieso niet inzetbaar. Homawoo liep een hersenschudding op en moet een protocol van 10 dagen rust volgen, terwijl Teuma en Dierckx kampen met dijblessures die mogelijk voor een langere afwezigheid zorgen.

Standard mist al zeker zes spelers tegen Genk

Daarbovenop ontbreken ook Matthieu Epolo (enkel), Casper Nielsen (schouder) en Steeven Assengue (dij). Dat brengt het aantal afwezigen voor de trip naar Genk op minstens zes.

Euvrard zal dus opnieuw moeten sleutelen aan zijn ploeg. Een defensie met drie centrale verdedigers ligt op tafel, in de hoop meer stabiliteit te vinden en de schade te beperken tegen een moeilijke tegenstander.



De blessuregolf komt op een slecht moment, want Standard ziet het vizier op de top zes steeds verder vervagen. Een nederlaag in Genk dreigt de kloof nog groter te maken.