Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

De komst van Danylo Sikan naar Anderlecht wekt voorlopig weinig vertrouwen. De Oekraïense spits belandde de voorbije weken op de bank, nadat interimcoach Jérémy Taravel de twee vorige wedstrijden bewust zonder een echte spits speelde.

Tegen La Louvière mocht Mihajlo Cvetkovic opnieuw eerder invallen, terwijl Sikan opnieuw achteraan in de pikorde bleef. Voor een investering van vier miljoen euro voelt dat zwaar aan voor de club en legt het extra druk op de 24-jarige aanvaller.

Sikan krijgt natuurlijk de tijd om zich aan te passen, maar hij liet effectief nog maar weinig zien. In de meeste duels moet hij het afleggen, waardoor zijn rol als aanspeelpunt van de Anderlecht-aanval toch in vraag gesteld wordt.

Sikan schoot tegen La Louvière pas de eerste keer op doel

Het laatste doelpunt van Anderlecht in de competitie dateert van 18 januari, wat neerkomt op 406 minuten zonder goals. Anderlecht staat als vijfde op de ranglijst, maar met een doelpuntensaldo van nul en pas elfde bij gemaakte doelpunten, staat het zelfs achter de voorlaatste Cercle Brugge.

Tegen La Louvière trapte Sikan voor het eerst in vier wedstrijden - die vrije trap tegen Antwerp niet meegerekend - eindelijk eens op doel, maar zijn poging was slecht uitgevoerd en belandde rechtstreeks tegen zijn ploeggenoot Cvetkovic.

Voorlopig blijft Anderlecht dus met vragen zitten over de impact van zijn dure aankoop. Sikan zal snel moeten laten zien waarom de club hem voor zo’n bedrag haalde, anders dreigt de druk alleen maar groter te worden.