Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

De wedstrijd tussen STVV en Zulte Waregem was er eentje met twee verschillende gezichten. Na veertig minuten leek Essevee op weg naar een overwinning, maar na een rode kaart keerde de wedstrijd helemaal om.

Over de rode kaart en de strafschop was heel wat te doen. De supporters en de neutrale kijkers waren het daar niet mee eens en reageerden meteen massaal via de sociale media. En ook coach Sven Vandenbroeck had wel wat te vertellen over het omslagpunt van de wedstrijd.

Sven Vandenbroeck zwijgt en stuurt kapitein zonder speelminuten naar pers

"Het is heel simpel: er is één moment dat de wedstrijd doet kantelen", aldus de coach van Essevee in zijn analyse. Ook na de wedstrijd kwam hij nog met een grote verrassing, want hij stuurde een opvallende speler naar de mixed zone.

Zo koos de club voor Anton Tanghe. Die speelde nochtans geen minuut op bezoek bij STVV, maar mocht het dus wel gaan uitleggen. "Hij is onze aanvoerder, dat is logisch. Veel meer ga ik niet zeggen, want ik heb nog een voorwaardelijke wedstrijd schorsing staan, dus ik ga zwijgen."

Wouter Vrancken scherp voor de arbitrage

Wouter Vrancken ook scherp in zijn analyse over de wedstrijd. “Eigenlijk kon er hier niet gevoetbald worden, dat zag iedereen”, oordeelde Vrancken dat de staat van het veld toch wel wat te wensen overliet op zondagavond.

En hij ging verder tegen Het Belang van Limburg: “Ik ben dus wel blij met de punten, maar niet over de match. Ik kreeg van de ref de uitleg dat alleen wij niet wilden spelen en dat Zulte Waregem dus absoluut wel wilde voetballen.”

