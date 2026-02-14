Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Vanaf maandag 16 februari kunnen supporters van Royal Antwerp FC hun abonnement voor seizoen 2026/2027 verlengen. De club kondigt een belangrijke wijziging aan: abonnees moeten voortaan een minimumaantal thuiswedstrijden bijwonen of hun zitje tijdig vrijgeven.

Concreet moeten supporters minstens 13 van de 17 thuiswedstrijden aanwezig zijn. Wedstrijden waarbij ze hun plek via het ‘Free Your Seat’-systeem doorgeven, tellen mee. Het zitje moet dus niet effectief verkocht worden.

Wie de drempel niet haalt, verliest de voorrang bij verlenging. Antwerp verhoogt tegelijk de vergoeding voor het doorgeven van een zitje van 2,5 procent naar 5 procent van de abonnementsprijs om lege stoelen te beperken.

6 procent btw voor 28 februari, daarna 12 procent

De verlenging gebeurt in twee fases: van 16 tot 28 februari geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent, daarna van maart tot juni 12 procent. Wie later verlengt, betaalt 15 tot 35 euro meer, afhankelijk van de tribune.

De prijzen starten in de eerste fase vanaf 300 euro in Tribune 4, 350 euro voor staanplaatsen en 450 euro voor zitplaatsen in Tribune 2, en tot 675 euro in Tribune 1. In de tweede fase stijgen de basisprijzen naar respectievelijk 315, 370, 475 en maximaal 710 euro.



Daarnaast wordt het ‘Membership 1880’ opnieuw ingevoerd voor 30 euro. Leden krijgen een fysieke kaart, een memberbox, 10 procent korting in de webshop en administratiekosten zijn inbegrepen.