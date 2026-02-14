Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken
Foto: © photonews
Ons land heeft een bijzonder zware groep geloot voor de volgende editie van de Nations League. Voor de Rode Duivels wordt het vooral zaak om niet op de laatste plaats te eindigen, want anders dreigen ze het zichzelf moeilijk te maken richting de kwalificaties voor het EK 2028.

Bij de loting die eerder deze week in Brussel plaatsvond, kreeg België bijna dezelfde loting als twee jaar geleden voor de volgende editie van de Nations League. En dus wordt het een heel pittige loting voor de Belgen.

Rode Duivels tegen Italië, Frankrijk en Turkije

De Rode Duivels nemen het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije, en zullen het zwaar te verduren krijgen om zelfs maar in League A te blijven. Het vermijden van de laatste plaats in de groep zal echter van cruciaal belang zijn met het oog op het EK 2028.

Eindigen op de laatste plaats in League A betekent namelijk niet alleen degraderen naar League B voor de volgende editie van de Nations League, maar ook terechtkomen in pot 2 bij de kwalificaties voor het EK 2028, en dus de Europese toppers niet meer kunnen ontlopen.

België moet koste wat kost de laatste plaats in de Nations League vermijden

Ondanks het mindere belang qua grandeur zal deze competitie dus toch van groot belang zijn voor de mannen van Rudi Garcia, die echter niet echt als favoriet van start gaan volgens de prognoses. Volgens de schattingen zou België 35% kans hebben om op de laatste plaats van de groep te eindigen.

Dat staat tegenover 30% voor de derde plaats, 24% voor de tweede plaats en slechts 11% voor de eerste plaats, die gereserveerd lijkt voor het Franse nationale elftal. Volgens deze prognoses zullen België en Turkije strijden voor de derde plaats, terwijl Italië in de top-2 zou moeten kunnen eindigen, maar te kort lijkt te schieten om Les Bleus te verslaan.

België

