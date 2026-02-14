Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Onder het bevel van Philippe Clément heeft Norwich City onder meer zes van zijn laatste zeven wedstrijden gewonnen en de club lijkt nu buiten gevaar te verkeren in de degradatiestrijd. Volgend seizoen zullen de Kanaries veel hoger mikken, mét Clement. Is dat realistisch?

Philippe Clément beleeft een echte successtory bij Norwich City. Onder zijn leiding wonnen The Canaries 10 van hun laatste 18 wedstrijden, waaronder 6 van de laatste 7, en zo lijken ze nu buiten gevaar in de degradatiestrijd.

Philippe Clement zet heel mooie resultaten neer bij Norwich City

Veertien speeldagen voor het einde van het seizoen staat Norwich nu zestiende met 39 punten, zeven punten voor op de gevarenzone, terwijl de club daar nog maar een paar weken geleden in vastzat. Prachtige resultaten dus.

Philippe Clément gaat dus recht op zijn doel — behoud — af, maar de Belgische coach kijkt al op lange termijn. In Het Nieuwsblad gaf hij toe deze zomer bij Norwich te willen blijven om zich een veel groter doel te kunnen stellen.

Philippe Clément en Norwich in de Premier League binnen twee jaar?

"We willen een stabiele positie behouden en daarna promoveren naar de Premier League. Maar niet dit seizoen, natuurlijk. We hebben alle kwaliteiten in huis om dat in de nabije toekomst te bereiken", verzekerde hij.

Lees ook... Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan›

Als ze het seizoen op hetzelfde tempo hadden begonnen als in hun laatste 18 wedstrijden, zouden de Canaries zeker minstens de 6e plaats bezetten, momenteel in handen van Wrexham, die de laatste ploeg zou zijn die zich kwalificeert voor de play-offs als de situatie niet verandert. Norwich heeft acht punten achterstand, en die kloof lijkt te groot voor dit seizoen. De marstabel oogt echter indrukwekkend.