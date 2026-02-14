Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Na hun uitschakeling in de halve finales van de Beker van België heeft Sporting Charleroi de blik al gericht op hun volgende wedstrijd. De Zebra's nemen het deze zaterdag op tegen AA Gent in een belangrijke match voor de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs.

"Woensdag was het voor iedereen een enorme teleurstelling: voor de spelers, voor mij, voor de supporters. Maar ik heb een ploeg gezien die al de dag nadien zelf het initiatief nam om een spelersmeeting te organiseren en even samen te praten. Dat is altijd heel goed. Ik heb een groep gezien die nu opnieuw gefocust is op de competitie."

Hans Cornelis rekent op het professionalisme van zijn spelers om deze wedstrijd aan te pakken: "Het klopt dat de match heel snel volgt. Natuurlijk is er na twee dagen wat vermoeidheid, dat is normaal, maar de spelers beseffen dat de competitie heel belangrijk is."

Hans Cornelis komt met goed nieuws uit ziekenboeg

Enkele spelers kregen tikken in de match tegen Union Saint-Gilloise, zoals Parfait Guiagon of Aurélien Scheidler, maar intussen is iedereen weer oké: "Khalifi is ook terug. Iedereen was vandaag aanwezig op training, dus dat is positief."

De trainer benadrukte ook het belang van een hechte groep: "Het belangrijkste is dat we samen blijven. We hebben in deze groep iets sterks opgebouwd, een heel gezonde sfeer. Dat is essentieel in wat moeilijkere momenten. We hebben een groep die samen werkt, samen plezier maakt, en dat is heel belangrijk in het voetbal."

De gezonde sfeer van Charleroi blijft intact

Deze wedstrijd wordt ook een weerzien tussen Sporting Charleroi en Rik De Mil, die de club een groot deel van het seizoen coachte voor hij vertrok: "We hadden niet veel tijd om deze match voor te bereiden, maar we hebben heel wat beelden van Gent aan de groep getoond en met de spelers gepraat. Het is aan ons om iets te proberen, want hij kent de ploeg goed. Hij heeft een week gehad om de match voor te bereiden. Het is aan ons om te tonen wat we de voorbije twee maanden hebben gedaan."



"Ja, het is speciaal om Rik (De Mil) terug te zien, maar we bereiden deze match voor zoals alle andere. Natuurlijk zit er een emotioneel kantje aan, maar ik wil niet dat hij hier na de match staat te springen. Aan ons om alles te geven."