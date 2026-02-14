'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

De zoektocht naar een nieuwe coach is volop bezig bij RSC Anderlecht. En het ziet er al enkele dagen naar uit dat paars-wit zo goed als zeker beet heeft met Alfred Schreuder. Die heeft nu zelf ook duidelijk aangegeven te willen komen.

Zoals we op donderdag al aankondigden, is het RSC Anderlecht menens om Alfred Schreuder naar België te halen. De kans dat Taravel dit weekend nog op de bank zit? Die is groot. Maar ondertussen moet Schreuder wel in huis gehaald worden.

Laatste struikelblok is bekend voor Schreuder en Anderlecht

Zoals we donderdag al schreven, is het duidelijk dat Alfred Schreuder de nieuwe oefenmeester moet gaan worden van Anderlecht. Er is een akkoord gevonden op clubniveau met zijn club uit Saoedi-Arabië en nu moet er met de Nederlander worden onderhandeld.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de coach hebben aangegeven dat hij klaar is voor een terugkeer naar Europa en dat hij graag naar Anderlecht zou komen. Daarmee is een volgende struikelblok stilaan opgelost geworden.

Alfred Schreuder wil graag naar Anderlecht komen

Het grootste struikelblok op dit moment is het bedrag dat Anderlecht al dan niet nog moet ophoesten als opstapvergoeding aan de Saoedische club van Schreuder. Daarover wordt nog gepraat, maar beide ploegen zoeken naar een snelle oplossing.



Schreuder heeft een verleden in België bij Club Brugge en kan nu dus binnenkort gaan tekenen bij een grote concurrent. Schreuder stond van januari tot juni 2022 als coach langs de lijn bij blauw-zwart en dat leverde toen een titel op. Kan hij nu opnieuw stunten?