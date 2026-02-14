'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De zoektocht naar een nieuwe coach is volop bezig bij RSC Anderlecht. En het ziet er al enkele dagen naar uit dat paars-wit zo goed als zeker beet heeft met Alfred Schreuder. Die heeft nu zelf ook duidelijk aangegeven te willen komen.

Zoals we op donderdag al aankondigden, is het RSC Anderlecht menens om Alfred Schreuder naar België te halen. De kans dat Taravel dit weekend nog op de bank zit? Die is groot. Maar ondertussen moet Schreuder wel in huis gehaald worden.

Laatste struikelblok is bekend voor Schreuder en Anderlecht

Zoals we donderdag al schreven, is het duidelijk dat Alfred Schreuder de nieuwe oefenmeester moet gaan worden van Anderlecht. Er is een akkoord gevonden op clubniveau met zijn club uit Saoedi-Arabië en nu moet er met de Nederlander worden onderhandeld.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de coach hebben aangegeven dat hij klaar is voor een terugkeer naar Europa en dat hij graag naar Anderlecht zou komen. Daarmee is een volgende struikelblok stilaan opgelost geworden.

Alfred Schreuder wil graag naar Anderlecht komen

Het grootste struikelblok op dit moment is het bedrag dat Anderlecht al dan niet nog moet ophoesten als opstapvergoeding aan de Saoedische club van Schreuder. Daarover wordt nog gepraat, maar beide ploegen zoeken naar een snelle oplossing.


Schreuder heeft een verleden in België bij Club Brugge en kan nu dus binnenkort gaan tekenen bij een grote concurrent. Schreuder stond van januari tot juni 2022 als coach langs de lijn bij blauw-zwart en dat leverde toen een titel op. Kan hij nu opnieuw stunten?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Alfred Schreuder

Meer nieuws

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
5
Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

07:00
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

06:30
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
1
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1
Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

22:15
Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

20:20
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
22
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
3
Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
1
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
3
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

17:40
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

13/02
29
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
4
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp" André Coenen André Coenen over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Karnaval Karnaval over KV Mechelen - KRC Genk: 2-3 stephen king stephen king over Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing sven123 sven123 over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" André Coenen André Coenen over Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan André Coenen André Coenen over Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen" Dirk ie Dirk ie over KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen Jean Leeman Jean Leeman over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved