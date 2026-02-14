Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

KAA Gent neemt het zaterdagavond op in en tegen Sporting Charleroi. Voor Rik De Mil wordt het zo een duel tussen zijn nieuwe ploeg en zijn ex-ploeg. Hij heeft een opvallend plan uit de doeken gedaan als het gaat over trainers in ons land.

Het is en blijft het moeilijkste beroep in ons land: voetbaltrainer in de Pro League. Gemiddelde tijd van je loopbaan? Met moeite een jaar, nog niet zelfs. Vier keer verliezen na elkaar is bij veel ploegen al een druppel die de emmer doet overlopen.

Rik De Mil merkt op dat hij deel is van de carrousel

De Mil zelf werd door KAA Gent dan weer weggeplukt bij Charleroi, om daar Ivan Leko op te volgen die naar Club Brugge ging na het ontslag van Nicky Hayen bij de Bruggelingen. Niet de eerste keer dat een team op zoek moest naar een nieuwe coach deze jaargang.

Rik De Mil opperde tegen Het Laatste Nieuws een opvallende mogelijke oplossing om komaf te maken met de duiventil die er toch soms onder de coaches begint te heersen. "Er zijn geen magiërs onder de trainers, dat zie je op middellange termijn."

Rik De Mil denkt luidop: transferperiode voor trainers?

"Ik ben een onderdeel van die carrousel, hé. En weet je waarom? Omdat we in een vicieuze cirkel zitten. Clubs gaan te snel over tot ontslag. Dat komt ons voetbal niet ten goede. Er is geen stabiliteit. Daardoor kiezen coaches zelf ook veel sneller voor een andere uitdaging."

"Misschien moet er een transferperiode voor trainers komen. Of een regel dat je een vrije trainer moet nemen als je tijdens het seizoen van coach wil wisselen. Ik denk maar luidop. Want het is toch niet logisch dat je al na een jaar één van de langstzittende coaches bent."