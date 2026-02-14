WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

Terwijl onder meer Egypte een bijzonder zwaar programma afwerkt in aanloop naar het WK, heeft Iran moeite om tegenstanders te vinden. Een situatie die mogelijk gelinkt is aan de geopolitieke context.

Egypte, toekomstige tegenstander van de Rode Duivels op het WK 2026 (en wellicht de ploeg waarvoor Rudi Garcia het meest beducht is), werkt een voorbereidingsprogramma af om u tegen te zeggen. Ze willen zich zo goed mogelijken voorbereiden op het WK.

De Farao’s nemen het in maart op tegen Spanje (en Saoedi-Arabië), en zouden in juni ook Brazilië treffen. Een stevige voorbereiding dus. Iran, een andere tegenstander van België, wilde eveneens graag tegen Spanje spelen.

Iran vindt geen tegenstanders

Maar tot grote frustratie van Iran bedankte de Spaanse bond uiteindelijk voor het voorstel… en niet alleen zij. Volgens Het Nieuwsblad waren er akkoorden met Schotland, Ierland en Algerije, maar ook die landen trokken zich op het laatste moment terug.

Gevolg: enkele maanden voor het toernooi moet Iran zich waarschijnlijk tevredenstellen met een oefentoernooi in Jordanië, tegen het gastland, Nigeria en Costa Rica. Geen kleine landen, maar ook niet de absolute toplanden waarop gehoopt werd.



Of de moeilijkheden van de Iraanse federatie te maken hebben met de gespannen geopolitieke situatie in het land – waar de competitie momenteel achter gesloten deuren wordt afgewerkt om protesten te vermijden – is niet bevestigd. Maar het lijkt alleszins geen onlogische piste.