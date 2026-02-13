KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

KV Mechelen blijft misnoegd achter na de thuiswedstrijd tegen RC Genk. Voor de penalty voor de Limburgers was er nog wel begrip, maar bij Mechelen vonden ze dat ze eerder ook een elfmeter verdienden na een 'Zidane-beweging' van Van Brederode.

Fred Vanderbiest was streng voor verdediger Halhal, die de fout maakte op Karetsas die leidde tot de 2-3. "De penalty is terecht, maar ik was boos omdat het even ervoor ook penalty was voor ons. Wij krijgen 'm niet. Genk krijgt wel zijn honderd procent penalty. Ik ga er geen woorden meer aan vuilmaken, het is goed geweest dit seizoen. Het gaat alleen maar achteruit", zegt Vanderbiest over het niveau van de leiding.

"Als je deze penalty niet geeft... Het kan gebeuren", zucht de trainer van Malinwa uiteindelijk. Uiteraard had Van Brederode, de man van de actie, ook zijn kijk op de zaken. "Ik denk dat mijn tegenstander me gewoon raakt. Ik was een beetje uit balans en mijn tegenstander raakt me. Ik weet niet of het een honderd procent penalty is, maar je kan 'm geven of niet. Vandaag geeft hij 'm niet."

Van Brederode legt zich erbij neer

De VAR heeft over de situatie geoordeeld. "Ik had verwacht dat de VAR ernaar zou kijken. De scheidsrechter zei dat de VAR heeft gekeken en er niets aan de hand was. Dan zal ie vast wel gelijk hebben", legt Van Brederode er zich dan toch bij neer. "Het is niet zo dat we door de scheidsrechter de wedstrijd verliezen", sabelt de doelpuntenmaker Boterberg niet neer.

Desondanks kon Van Brederode ook niet helemaal tevreden zijn over de ref. "Hij had wel wat meer in ons voordeel mogen fluiten, als ik het zo mag zeggen. De penalty voor Genk vond hij een duidelijke strafschop. Bij ons strafschopgeval twijfelt hij niet eens en gebaart hij meteen dat het hoekschop is. Het lijkt me sterk dat je niet eens twijfelt."

Slim gedaan van Karetsas

Lees ook... Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in›

Tommy St. Jago stond te ver van deze fase af, maar had het toch ook moeilijk met de aan Genk toegekende strafschop. Misschien de typische reactie van een verdediger. "Je weet dat deze winger het opzoekt, aan de binnenkant met zijn linkervoet. Hij doet het slim. Ik vond deze elfmeter wel iets te makkelijk gegeven."