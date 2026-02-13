Reactie KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| Reageer
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen blijft misnoegd achter na de thuiswedstrijd tegen RC Genk. Voor de penalty voor de Limburgers was er nog wel begrip, maar bij Mechelen vonden ze dat ze eerder ook een elfmeter verdienden na een 'Zidane-beweging' van Van Brederode.

Fred Vanderbiest was streng voor verdediger Halhal, die de fout maakte op Karetsas die leidde tot de 2-3. "De penalty is terecht, maar ik was boos omdat het even ervoor ook penalty was voor ons. Wij krijgen 'm niet. Genk krijgt wel zijn honderd procent penalty. Ik ga er geen woorden meer aan vuilmaken, het is goed geweest dit seizoen. Het gaat alleen maar achteruit", zegt Vanderbiest over het niveau van de leiding.

"Als je deze penalty niet geeft... Het kan gebeuren", zucht de trainer van Malinwa uiteindelijk. Uiteraard had Van Brederode, de man van de actie, ook zijn kijk op de zaken. "Ik denk dat mijn tegenstander me gewoon raakt. Ik was een beetje uit balans en mijn tegenstander raakt me. Ik weet niet of het een honderd procent penalty is, maar je kan 'm geven of niet. Vandaag geeft hij 'm niet."

Van Brederode legt zich erbij neer

De VAR heeft over de situatie geoordeeld. "Ik had verwacht dat de VAR ernaar zou kijken. De scheidsrechter zei dat de VAR heeft gekeken en er niets aan de hand was. Dan zal ie vast wel gelijk hebben", legt Van Brederode er zich dan toch bij neer. "Het is niet zo dat we door de scheidsrechter de wedstrijd verliezen", sabelt de doelpuntenmaker Boterberg niet neer. 

Desondanks kon Van Brederode ook niet helemaal tevreden zijn over de ref. "Hij had wel wat meer in ons voordeel mogen fluiten, als ik het zo mag zeggen. De penalty voor Genk vond hij een duidelijke strafschop. Bij ons strafschopgeval twijfelt hij niet eens en gebaart hij meteen dat het hoekschop is. Het lijkt me sterk dat je niet eens twijfelt."

Slim gedaan van Karetsas

Lees ook... Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in
Tommy St. Jago stond te ver van deze fase af, maar had het toch ook moeilijk met de aan Genk toegekende strafschop. Misschien de typische reactie van een verdediger. "Je weet dat deze winger het opzoekt, aan de binnenkant met zijn linkervoet. Hij doet het slim. Ik vond deze elfmeter wel iets te makkelijk gegeven."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KV Mechelen
Tommy St. Jago
Myron van Brederode
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1
Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

22:15
Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
1
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
2
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

20:20
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
18
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
2
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
1
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

17:40
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

16:00
1
Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

15:00
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
4
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
4
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
9
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

13:45
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
19
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
2
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" Yra Yra over KV Mechelen - KRC Genk: 2-3 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing Nelvafrel Nelvafrel over Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen" Dirk ie Dirk ie over KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen Dirk1897 Dirk1897 over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' Jean Leeman Jean Leeman over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan fonnyfth fonnyfth over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Joe Joe over De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved