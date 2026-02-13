De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

Foto: © photonews

Anderlecht zette met een overtuigende 0-4-zege op de Bosuil een statement neer. Paars-wit staat in de bekerfinale en lijkt herboren onder interim-coach Jérémy Taravel, al wacht zondag alweer een nieuwe test.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat Anderlecht weer helemaal op de rails zit, maar het vuur zat er echt wel in tegen Antwerp. Paars-wit won met 0-4 op de Bosuil en stootte door naar de finale van de Croky Cup, waar het Union zal tegenkomen.

Jérémy Taravel nam over nadat Edward Still koos voor een avontuur bij Watford, en deed het geweldig. Het was opvallend om te zien hoe simpel maar efficiënt het kon gaan. Bal veroveren en recht naar voren, zonder omwegen.

Het plan pakte werkte en Antwerp had het 90 minuten lang bijzonder moeilijk in eigen huis, voor een vol stadion. Bij Anderlecht gaan de ogen nu meteen op zondag, wanneer het RAAL La Louvière ontvangt in het Lotto Park.

Lotto Park meteen vol voor volgende opdracht

Met oog op die wedstrijd krijgen de Brusselaars al een flinke boost: het stadion is volledig uitverkocht voor de komst van RAAL. Dat deelde Anderlecht daags na de fantastische bekerwedstrijd mee via zijn sociale media.


De wedstrijd zal zondagavond doorgaan, de aftrap wordt gegeven om 18u30. Paars-wit zal het zonder Moussa Diarra moeten doen, die uiteindelijk twee speeldagen effectieve schorsing kreeg voor zijn drieste tackle in de heenwedstrijd van de halve finales in de beker tegen Antwerp.

