Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

Je hoofdtrainer en je T2 stappen op en je moet de belangrijkste match van het seizoen voor je club als T1 aanvatten... Dat brengt wel wat druk met zich mee. Maar Jérémy Taravel kroonde zich tot dé held van Anderlecht van de voorbije maanden. In die mate dat de supporters hem willen houden.

Jérémy Taravel beleefde een bijzonder emotionele avond na de 0-4-zege van RSC Anderlecht op het veld van Royal Antwerp FC in de beker. De Fransman nam tijdelijk over na het vertrek van Besnik Hasi en het daaropvolgende opstappen van Will Still en leidde paars-wit meteen naar een overtuigende overwinning in wat voor de club een sleutelmatch van het seizoen was.

Taravel creëerde een bubbel rond de Anderlecht-kern

Na afloop werd hij bedolven onder de spelers. Het toont hoe sterk de groep meeleefde met de Franse coach. "Er zat enorm veel emotie in deze wedstrijd. De groep heeft echt present getekend in een moeilijke situatie. We hebben sterk de nadruk gelegd op intensiteit en een bubbel rond de spelers gecreëerd, weg van alle negativiteit. Dat was voor mij essentieel", klonk het achteraf.

Taravel sprak van een complete prestatie van zijn team. "We hadden vier wedstrijden op rij niet gescoord en maken er nu vier tegen Antwerp. Dat is niet eenvoudig tegen een sterke ploeg die weet hoe ze moet verdedigen. Ik heb dan ook heel veel respect voor mijn spelers."

De interimcoach wilde zijn spelers vooral bevrijd zien voetballen. "Mijn belangrijkste boodschap was om vrij te spelen. Zeker offensief is dat voor mij cruciaal in het voetbal. Defensief moet je organisatie hebben, maar aanvallend moet je durven. Daarom was het creëren van die bubbel en het weghouden van negativiteit zo belangrijk. 'Jullie zijn spelers van Anderlecht', dat moest opnieuw het gevoel zijn."

Jérémy Taravel reageert op fans die hem als T1 willen houden

Over zijn persoonlijke toekomst wilde Taravel het liever niet te veel hebben, ondanks steun van fans op sociale media. "Mijn situatie is niet belangrijk. De club vroeg mij om dit te doen voor deze wedstrijd, en wat er daarna gebeurt zullen we wel zien. Als ik zie hoe blij de spelers en de supporters zijn, dan is dat het enige wat op dit moment door mijn hoofd gaat."



Ook over een mogelijke nieuwe hoofdcoach bleef hij nuchter. "Welke rol ik wil hebben? De rol die ik tot nu gedaan heb, wil ik zo goed mogelijk invullen. Morgen beginnen we alweer met de voorbereiding op de match tegen La Louvière. Als ik nu te veel bezig ben met mijn eigen toekomst, verlies ik mijn focus op wat echt telt: de volgende wedstrijd."

Dat de club hem niet gaat laten vertrekken na zo'n match mag duidelijk zijn. Taravel heeft veel krediet verdiend bij zijn bestuur met deze zege.

