Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere ligt momenteel in de lappenmand met een knieblessure. En het verdict lijkt een pak zwaarder te zijn dan we allemaal dachten.

Atalanta BC liet een week geleden weten dat Charles De Ketelaere enkele maanden buiten strijd zou zijn. De Rode Duivel blesseerde zich op training aan de knie.

Maar het verdict zou een pak zwaarder uitvallen. Volgens Sky Sport Italia is rust niet voldoende om moet het jeudgproduct van Club Brugge onder het mes.

Revalidatie van... maanden

Geschatte revalidatietijd: enkele maanden in plaats van enkele weken. En dat op amper vier maanden voor de start van het WK.

Voor de duidelijkheid: het nieuws werd nog niet bevestigd door Atalanta. Geruststellend is het echter allerminst.

Puzzelen


Rudi Garcia kampt alvast met kopzorgen richting (voorbereiding) van het WK. Ook onder anderen Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Dodi Lukebakio liggen in de lappenmand.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Atalanta
België
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

18:00
'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

21:20
1
Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

20:51
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1
OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

20:20
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
3
Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

19:40
1
Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

19:20
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
41
Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

14:00
3
Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

19:00
1
Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

18:40
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
5
Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
2
Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

17:50
Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

17:20
Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

17:00
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
4
Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

16:15
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
4
Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

15:30
4
Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

15:00
1
Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

14:20
Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

13:15
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

13:30
12
Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

13:00
OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

12:40
3
De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

12:20
OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

11:50
1
OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

12:10
'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 24
Hellas Verona Hellas Verona 0-0 Pisa Pisa
Genoa Genoa 2-3 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 2-2 Torino Torino
Bologna Bologna 0-1 Parma Parma
Lecce Lecce 2-1 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 0-5 Inter Milaan Inter Milaan
Juventus Juventus 2-2 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 2-1 Cremonese Cremonese
AS Roma AS Roma 2-0 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 18/02 Como Como

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Union SG - Charleroi: 4-1 The Purple Knight The Purple Knight over Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp roodwit1880 roodwit1880 over Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende" roodwit1880 roodwit1880 over De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd FCBalto FCBalto over Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub cartman_96 cartman_96 over Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa cartman_96 cartman_96 over 'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler' cartman_96 cartman_96 over Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht' filip hendrix filip hendrix over Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over filip hendrix filip hendrix over Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved