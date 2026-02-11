Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Charles De Ketelaere ligt momenteel in de lappenmand met een knieblessure. En het verdict lijkt een pak zwaarder te zijn dan we allemaal dachten.

Atalanta BC liet een week geleden weten dat Charles De Ketelaere enkele maanden buiten strijd zou zijn. De Rode Duivel blesseerde zich op training aan de knie.

Maar het verdict zou een pak zwaarder uitvallen. Volgens Sky Sport Italia is rust niet voldoende om moet het jeudgproduct van Club Brugge onder het mes.

Revalidatie van... maanden

Geschatte revalidatietijd: enkele maanden in plaats van enkele weken. En dat op amper vier maanden voor de start van het WK.

Voor de duidelijkheid: het nieuws werd nog niet bevestigd door Atalanta. Geruststellend is het echter allerminst.

Puzzelen



Rudi Garcia kampt alvast met kopzorgen richting (voorbereiding) van het WK. Ook onder anderen Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Dodi Lukebakio liggen in de lappenmand.