Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Jérémy Taravel sprak woensdag op de persconferentie in aanloop naar de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tussen Antwerp en Anderlecht. De interim-trainer blikte vooruit op het duel en is niet van plan het spel van paars-wit drastisch te veranderen.

Na het vertrek van Edward Still, die eveneens interim was, naar Watford, kreeg Jérémy Taravel een unieke kans om als interim-trainer de leiding te nemen bij Anderlecht. Dat vervult hem met trots. "Met enorme fierheid zal ik de ploeg coachen. Maar mijn persoon is niet belangrijk. Anderlecht telt."

Hij is niet van plan alles om te gooien. "Ik bouw voort op het werk van de voorbije weken, met hier en daar enkele correcties of persoonlijke accenten. Maar mijn tactisch plan ga ik uiteraard niet prijsgeven."

Dat Anderlecht de voorbije weken niet goed draait, is een understatement. Geen makkelijke situatie om te managen. "Daarom hebben we geprobeerd een positieve sfeer te creëren op training. We wilden het zo eenvoudig mogelijk houden en de spelers niet overladen met tactische instructies. Op training voelde ik dat positivisme."

Een kwestie van vertrouwen

"Het is een kwestie van vertrouwen. Hoeveel doelpunten heeft Bertaccini vorig seizoen gemaakt? Hij, Cvetkovic, Thorgan en anderen moeten zich bevrijden, dan volgen de goals vanzelf. We zullen zonder rem spelen op Antwerp."

"Of we strafschoppen hebben geoefend voor het geval we met één doelpunt verschil winnen? Natuurlijk. In de beker moet je altijd rekening houden met dat scenario", besloot hij op de persconferentie volgens L’Avenir.