Supporters Antwerp slaan terug: "Oplossing ligt niet bij ons"

Met een tiende competitienederlaag op zak richting de halve finale van de beker, beleven Antwerp-fans een emotioneel rollercoasterseizoen. Daarbovenop blijft er onduidelijkheid bestaan over de toekomstplannen van voorzitter Paul Gheysens.

De onrust bij supporters werd extra gevoed door eerdere besparingsmaatregelen van Steve Van den Kerkhof, de voormalige Plopsa-baas die door Gheysens werd binnengehaald. Fans waren niet blij met veranderingen zoals grotere frisdrankflessen of het verlagen van het kindertarief.

Supportersvertegenwoordiger Dominik Van Landeghem legt uit... “De oplossing voor de financiële malaise ligt niet bij de supporters. Wij willen bijdragen, maar op een gezonde manier en in overleg. Gelukkig konden we sommige maatregelen terugdraaien", klinkt het in GvA.

De supporters van Antwerp willen niet opdraaien voor de financiën van de club

Vorige week maakte de club al vroeg de abonnementsprijzen voor volgend seizoen bekend. Van Landeghem omschrijft de reacties als neutraal tot positief, vooral omdat de prijzen stabiel blijven en de kinderleeftijd weer naar 16 jaar gaat.

Sommige supporters vrezen dat Antwerp financiële druk voelt, maar Van Landeghem nuanceert: “Niemand is verplicht om nu al te verlengen. De discussie over btw-verhoging is complex, maar dat betekent niet dat de club de fans nu wil uitpersen.”


Protestacties lijken voorlopig niet aan de orde. “Ondanks de bestuurlijke onrust staan wij honderd procent achter de ploeg. Kwaliteit missen ze misschien, maar ze geven alles voor Antwerp", benadrukt Van Landeghem.

