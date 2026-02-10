Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Het rommelt hevig bij Anderlecht. Vertrekkers volgen elkaar in sneltempo op en volgens Guillaume Gillet is elke duidelijke structuur zoek. Paars-wit dreigt de weg volledig kwijt te zijn.

Anderlecht nam afscheid van heel wat verschillende namen de voorbije dagen en weken: Besnik Hasi, Lucas Biglia, Edward Still en Olivier Renard vertrokken allemaal bij paars-wit. Als de voorbije maanden en jaren erbij worden gerekend, wordt die lijst plots nog een héél stuk langer.

"Er zijn de voorbije maanden en jaren zoveel omwentelingen geweest dat je vandaag geen duidelijke lijn meer ziet. Mensen vertrekken, keren terug in andere functies… Je zoekt naar de piramide: wie staat bovenaan, wie neemt de sportieve beslissingen, wie de extra-sportieve?", vraagt ex-speler Guillaume Gillet zich af bij RTBF.

Guillaume Gillet ziet geen lijn meer bij Anderlecht

"Het is moeilijk om nog overzicht te houden. Het voelt soms aan als een Amerikaanse tv-serie waarin elke week iets nieuws gebeurt", maakt Gillet een opvallende vergelijking. Hij wijst nog eens naar het aantal trainers dat paars-wit had de laatste jaren.

"Er zijn veertien trainers geweest in acht jaar tijd, denk ik. Dat is bijna twee per seizoen. Anderlecht stond er vroeger om bekend vertrouwen te geven en tijd te laten, zolang de resultaten er waren. "


"Vandaag is dat niet meer zo. Het is makkelijk om altijd de trainer te slachtofferen, maar in dit geval moeten we ook spreken van een collectief falen", aldus Gillet.

Anderlecht
Guillaume Gillet

