Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

De strijd om de Champions' Play-offs belooft spannend te worden, maar volgens Marc Degryse mag Standard zich stilaan zorgen maken. Na de zware nederlaag in Brugge ziet hij de Rouches definitief afhaken voor de top 6.

De strijd om de top 6 wordt nog bijzonder spannend dit seizoen. Er zijn nog opvallend veel clubs die actief zullen vechten voor een plaats in de Champions' Play-offs, maar niet iedereen maakt even veel kans.

Zo ziet Marc Degryse al één ploeg afvallen. "Standard zie ik die play-offs om de titel niet meer halen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. De Rouches verloren afgelopen weekend met 3-0 op het veld van Club Brugge.

Degryse ziet Standard de top 6 niet halen

Na één helft waren de Luikenaars al uitgeteld, alle doelpunten vielen voor de rust. Er moet echter wel een kanttekening gemaakt worden bij de nederlaag: Standard zat met énorm veel geblesseerden. Teddy Teuma raakte daags voor de wedstrijd ook nog eens geblesseerd op training.

"Zij moesten gehavend naar Club - zonder Teuma en Ilaimaharitra -, en dat is te veel voor zo'n ploeg", merkt Degryse nog op. Het plan van Vincent Euvrard kwam volgens hem niet overeen met wat de spelers deden.

"Evrard besliste om een laag blok te zetten, maar als je zo wil spelen, moet je natuurlijk ook wel je mannetje staan op de defensieve stilstaande fases, en dat was niet het geval", besluit Degryse.