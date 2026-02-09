Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

Het vertrek van Edward Still bij Anderlecht bleek minder verrassend dan hij zelf liet uitschijnen. Geen 24 uur na zijn stellige ontkenning bij DAZN stapte de interim-coach op de Eurostar richting Londen.

Het ontslag van Edward Still kwam niet helemaal uit de lucht gevallen, in tegenstelling tot wat velen dachten. De (nu ex-)interim-coach van Anderlecht ontkende na de nederlaag tegen Racing Genk nog alles in een interview met DAZN.

Hij kreeg een vraag over de interesse uit Engeland, maar beet van zich af. "Nee, daar klopt niets van. Dat zijn allemaal geruchten. Ik ben 100% geconcentreerd op mijn huidige job." Of hij dan zeker niet naar Engeland zou trekken? "Nee, er is niets van waar."

Van staalhard ontkennen naar vertrek op een paar uur tijd

De volgende ochtend zat hij op de Eurostar richting Londen om de gesprekken met Watford verder te zetten. Het was opvallend en Kenneth Bornauw bevestigde de vermoedens. "Hij heeft er voor het eerst over gesproken afgelopen vrijdag", zei de CEO van Anderlecht bij DAZN.

"Tot mijn grote verrassing, eerlijk gezegd. Ik wil benadrukken dat het zijn beslissing was. Wij hebben daar een goed gesprek over gehad, vrijdag en zaterdagmorgen. Ik heb hem gevraagd om vooral op de wedstrijd te focussen. Ik beloofde hem de conversatie verder te zetten na de wedstrijd en dat is gisteren gebeurd. Hij wilde absoluut vandaag afreizen om de gesprekken met Watford voort te zetten."

Daarom diende Still zondagavond zijn ontslag in. Op die manier wordt dus ook met zekerheid bevestigd dat Edward Still staalhard loog voor de camera's, tegen de supporters van paars-wit.