Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

Zonder veel aandacht te trekken vecht de Luikenaar Romain Matthys met CD Castellón mee voor promotie naar La Liga. De 27-jarige doelman is onbetwist titularis en hield in 21 competitiewedstrijden al negen keer de nul, waarvan nu vier keer op rij.

De Belgische vijver aan doelmannen lijkt onuitputtelijk. Het is uiteraard niet nodig om opnieuw stil te staan bij de carrière van Thibaut Courtois, noch bij die van — op een iets ander niveau — Simon Mignolet, Koen Casteels of Matz Sels. Tegelijk behoren Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Senne Lammens tot een jonge generatie keepers die onder contract staan bij topclubs en gevolgd worden door heel Europa.

Zonder Arnaud Bodart bij Lille te vergeten, zijn er ook andere Belgische doelmannen die in het buitenland actief zijn en stilaan naam maken, zoals Jari De Busser in Nederland of Romain Matthys in Spanje.

Romain Matthys en Castellón op weg naar LaLiga?

Er wordt weinig over gesproken, maar de 27-jarige doelman — met passages bij RDC Cointe, RFC Seraing en zijn profdebuut bij RFC Luik — is basisspeler bij CD Castellón, de huidige leider in de Spaanse tweede klasse.

De Luikse keeper heeft een groot aandeel in die resultaten. Afgelopen zondag hield hij voor de vierde wedstrijd op rij de nul bij de zege op Valladolid, zijn negende clean sheet in 21 competitiewedstrijden. Matthys en Castellón slikten bovendien slechts één doelpunt in hun laatste zeven matchen in LaLiga 2.



Met een contract tot juni 2027 wekt Matthys ongetwijfeld de interesse van meerdere clubs uit de Spaanse hoogste klasse. En zelfs zonder transfer zou hij La Liga volgend seizoen al kunnen ontdekken, als Castellón bij de eerste twee eindigt.