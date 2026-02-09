Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

RSC Anderlecht verloor met 2-0 op bezoek bij KRC Genk. Edward Still liet na afloop weten dat het eerste doelpunt afgekeurd had moeten worden.

Moest eerste goal van Genk afgekeurd worden?

Edward Still kon niet leven met de beslissing van scheidsrechter Jasper Vergoote bij de eerste goal van KRC Genk tegen Anderlecht. Volgens de interimcoach had die moeten afgekeurd worden.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny steunt Still echter niet, ook al was de actie van Bibout volgens hem wel degelijk een overtreding. “Hij maakt een achterwaartse armbeweging en raakt Saliba duidelijk in het gezicht. Alleen beslist de scheidsrechter om balvoordeel te geven”, vertelt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Volgens Gumienny was dat een terechte beslissing, omdat Anderlecht in balbezit bleef en de aanval doorging. “Als Anderlecht even later toch de bal verliest, zie ik geen reden meer om terug te komen op het gegeven voordeel, ook al komt er een doelpunt uit voort”, aldus de ex-scheids.

Geen elleboog of zware slag

Al waren er volgens Gumienny andere gevallen geweest waarbij wel had moeten ingegrepen worden. “Als het nu ging om een echte elleboog of een zware slag die rood verdiende, dan had Vergoote het spel altijd moeten stilleggen. Maar dit contact was niet zwaar genoeg om er een kaart voor te geven.”

Gumienny steunt dan ook de redenering van de scheidsrechter. “Eenmaal hij die beslissing genomen had, kon hij niet meer terug toen Anderlecht de bal verloor. Ik snap de frustratie bij Edward Still, maar je kan niet zeggen dat Vergoote hier in de fout is gegaan”, besluit hij.