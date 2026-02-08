Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?
Union SG is helemaal zeker dat het ook dit seizoen de Champions' Play-offs speelt. Ook voor STVV en Club Brugge is het na de duidelijke overwinningen van dit weekend enkel mathematisch nog niet zeker. Maar daaronder zou het wel eens een heel interessante strijd kunnen gaan worden.

Union SG is met 52 punten uit 24 speeldagen zeker van de top-6 en de Champions' Play-offs. De kloof met het nummer zeven Charleroi is al negentien(!) punten. Ook STVV (14) en Club Brugge (13) hebben een geruststellende kloof met nog amper zes speeldagen.

KRC Genk en KV Mechelen de winnaars van het weekend

Daaronder wordt het nog een héél spannende strijd. RSC Anderlecht verloor opnieuw drie dure punten, maar zag ook rechtstreekse concurrenten Charleroi, Gent, Standard en Antwerp verliezen. En zo zijn er twee winnaars dit weekend.

KV Mechelen en KRC Genk hebben zo een prima zaak gedaan door te winnen van respectievelijk Anderlecht en Antwerp. In de stand staat Mechelen nu ook naast Anderlecht op een gedeelde vierde plaats, met drie punten meer dan Gent en Charleroi.

Wie haalt volgens u de play-offs?

Met ook nog Gent op één puntje van de top-6 en ook Standard en Antwerp die nog een woordje willen meespelen, zouden het nog wel eens zes heel interessante en spannende speeldagen kunnen gaan worden in de Jupiler Pro League.

Lees ook... 📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop
En mogen Zulte Waregem en Westerlo nog dromen? Als zij nog zes keer zouden winnen, dan kunnen ze ook nog een woordje meespreken. Sowieso is de spanning te snijden en dus stellen we ook de vraag aan u: wie haalt de play-offs?

Wie haalt play-off 1 samen met Union, STVV en Club Brugge?

Je kan nog stemmen tot 11/02/2026 21:00.

Jupiler Pro League
Anderlecht
Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

