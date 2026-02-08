Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

Union SG is helemaal zeker dat het ook dit seizoen de Champions' Play-offs speelt. Ook voor STVV en Club Brugge is het na de duidelijke overwinningen van dit weekend enkel mathematisch nog niet zeker. Maar daaronder zou het wel eens een heel interessante strijd kunnen gaan worden.

Union SG is met 52 punten uit 24 speeldagen zeker van de top-6 en de Champions' Play-offs. De kloof met het nummer zeven Charleroi is al negentien(!) punten. Ook STVV (14) en Club Brugge (13) hebben een geruststellende kloof met nog amper zes speeldagen.

KRC Genk en KV Mechelen de winnaars van het weekend

Daaronder wordt het nog een héél spannende strijd. RSC Anderlecht verloor opnieuw drie dure punten, maar zag ook rechtstreekse concurrenten Charleroi, Gent, Standard en Antwerp verliezen. En zo zijn er twee winnaars dit weekend.

KV Mechelen en KRC Genk hebben zo een prima zaak gedaan door te winnen van respectievelijk Anderlecht en Antwerp. In de stand staat Mechelen nu ook naast Anderlecht op een gedeelde vierde plaats, met drie punten meer dan Gent en Charleroi.

Wie haalt volgens u de play-offs?

Met ook nog Gent op één puntje van de top-6 en ook Standard en Antwerp die nog een woordje willen meespelen, zouden het nog wel eens zes heel interessante en spannende speeldagen kunnen gaan worden in de Jupiler Pro League.

En mogen Zulte Waregem en Westerlo nog dromen? Als zij nog zes keer zouden winnen, dan kunnen ze ook nog een woordje meespreken. Sowieso is de spanning te snijden en dus stellen we ook de vraag aan u: wie haalt de play-offs?